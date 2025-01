Farmaci più efficaci, Irst Amadori capofila del progetto ’Stable’

Assicurare il mantenimento delle proprietà chimico-fisiche dei farmaci fino alla somministrazione al paziente. L’Irst ’Dino Amadori’ Irccs di Meldola ha lanciato una sfida ambiziosa: trovare nuove strategie per veicolare più efficacemente i farmaci sensibili alle temperature. Per questo un’equipe composta da ricercatrici e ricercatori Irst, grazie al sostegno del Rome Technopole, ha riunito un team di esperti per creare un consorzio multidisciplinare d’avanguardia per affrontare il problema della stabilità e dell’efficacia nel tempo dei preparati farmacologici. I tre istituti italiani aderenti - insieme a IRST, Irbm e Centro Regionale Information Communication Technology - CeRICT - lavoreranno insieme per sviluppare nuove tecnologie per il trattamento dei tumori. Il progetto, denominato ’Stable’, mira a sfruttare le caratteristiche dei lipidi eterei, un tipo di molecole presenti anche nel corpo umano, con una struttura speciale che li rende più resistenti e stabili. I lipidi eterei, ereditati dalla prima protocellula che si sviluppò in un pianeta pressoché primordiale, sono alla base della vita sulla Terra.

È proprio da queste proprietà uniche dei lipidi eterei che il progetto ’Stable’ prende vita: sviluppare nanoveicoli a base di lipidi primordiali in grado di garantire una maggiore stabilità, un rilascio controllato del farmaco e una migliore biodistribuzione, incrementando così l’efficacia delle terapie, riducendo i costi sanitari e limitando l’impatto ambientale della filiera produttiva. Nei giorni scorsi Irst ha comunicato di essere stato inclusi nell’elenco dei 156 ospedali che hanno ricevuto il riconoscimento da Fondazione Onda ETS nel quadro della seconda edizione del Bollino Azzurro. Dell’elenco fanno parte quei centri virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche.