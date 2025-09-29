Farmacia dell’Ospedaletto: “Restyling e più servizi”

Forlì, 29 settembre 2025 – La farmacia comunale ‘Ospedaletto’ in via Ravegnana 384, riaperta in estate dopo i lavori, ha celebrato sabato il proprio nuovo look. “Abbiamo effettuato una ristrutturazione totale – spiega la dottoressa Fabiana Leoni – con il rifacimento degli impianti, il rinnovo degli arredi e l’installazione sulla vetrina esterna di un monitor da 100 pollici che fornisce informazioni sull’attività della farmacia. Abbiamo proceduto a una più funzionale organizzazione degli spazi interni, con la creazione di una stanza di 9 metri quadrati per gli esami”. I clienti potranno così sottoporsi a elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, test per la celiachia, Psa, autoanalisi (glicemia, emoglobina, profilo lipidico, proteina C reattiva, misurazione pressoria), con un infermiere che, un’ora al giorno, offrirà assistenza ai pazienti. “Da oggi faremo orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20”.

Leoni racconta il suo percorso professionale: “Sono farmacista da 25 anni e siamo la seconda struttura come anzianità a Forlì dopo quella ‘De Calboli’: noi aperti dal 1969, mentre la farmacia del centro dal 1963, la più antica della città”. Nell’occasione celebrativa, l’amministratore unico di Forlifarma Vittorio Manes che ha sottolineato come i nuovi locali “siano piacevoli e confortevoli sia per i dipendenti che per i clienti, in una organizzazione che conta 10 farmacie comunali in città e una a Forlimpopoli”. C’erano anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con gli assessori Paola Casara e Angela Sansavini, la quale ha spiegato come sia “importante il servizio di prossimità svolto da questa struttura, che non solo dispensa medicine, ma anche consigli e sorrisi ai cittadini”.

All’inaugurazione sono intervenuti anche alcuni giocatori della Pallacanestro 2.015: Kadeem Allen, Demonte Harper, Riccardo Tavernelli, Simone Pepe e Tommaso Pinza si sono prestati a scattare foto e selfie con i tifosi, a poche ore dal debutto casalingo all’Unieuro Arena, ieri contro Ruvo di Puglia.