Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni MarcheIncidente ModenaRisultati quandoRaul GardiniAccensione riscaldamentoBallando con le Stelle
Acquista il giornale
CronacaFarmacia dell’Ospedaletto: “Restyling e più servizi”
29 set 2025
GIANNI BONALI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Farmacia dell’Ospedaletto: “Restyling e più servizi”

Farmacia dell’Ospedaletto: “Restyling e più servizi”

Il presidio di Forlifarma, uno dei più antichi in città, è stato ristrutturato. Ogni giorno, per un’ora, sarà presente un infermiere. Previste le autoanalisi

L’inaugurazione di sabato pomeriggio. Al centro, Vittorio Manes amministratore unico di Forlifarma (foto Frasca)

L’inaugurazione di sabato pomeriggio. Al centro, Vittorio Manes amministratore unico di Forlifarma (foto Frasca)

Per approfondire:

Forlì, 29 settembre 2025 – La farmacia comunale ‘Ospedaletto’ in via Ravegnana 384, riaperta in estate dopo i lavori, ha celebrato sabato il proprio nuovo look. “Abbiamo effettuato una ristrutturazione totale – spiega la dottoressa Fabiana Leoni – con il rifacimento degli impianti, il rinnovo degli arredi e l’installazione sulla vetrina esterna di un monitor da 100 pollici che fornisce informazioni sull’attività della farmacia. Abbiamo proceduto a una più funzionale organizzazione degli spazi interni, con la creazione di una stanza di 9 metri quadrati per gli esami”. I clienti potranno così sottoporsi a elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, test per la celiachia, Psa, autoanalisi (glicemia, emoglobina, profilo lipidico, proteina C reattiva, misurazione pressoria), con un infermiere che, un’ora al giorno, offrirà assistenza ai pazienti. “Da oggi faremo orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20”.

Leoni racconta il suo percorso professionale: “Sono farmacista da 25 anni e siamo la seconda struttura come anzianità a Forlì dopo quella ‘De Calboli’: noi aperti dal 1969, mentre la farmacia del centro dal 1963, la più antica della città”. Nell’occasione celebrativa, l’amministratore unico di Forlifarma Vittorio Manes che ha sottolineato come i nuovi locali “siano piacevoli e confortevoli sia per i dipendenti che per i clienti, in una organizzazione che conta 10 farmacie comunali in città e una a Forlimpopoli”. C’erano anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con gli assessori Paola Casara e Angela Sansavini, la quale ha spiegato come sia “importante il servizio di prossimità svolto da questa struttura, che non solo dispensa medicine, ma anche consigli e sorrisi ai cittadini”.

All’inaugurazione sono intervenuti anche alcuni giocatori della Pallacanestro 2.015: Kadeem Allen, Demonte Harper, Riccardo Tavernelli, Simone Pepe e Tommaso Pinza si sono prestati a scattare foto e selfie con i tifosi, a poche ore dal debutto casalingo all’Unieuro Arena, ieri contro Ruvo di Puglia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle cittàsaluteEventi