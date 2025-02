Farnedi canta Dalla. Il tributo al teatro Italia

Domenica alle 17,30 nel teatro Italia di Rocca San Casciano, il cesenate Enrico Farnedi canterà Lucio Dalla. Lo spettacolo ‘Al centro della confusione’ è organizzato da Canova di Biforco ovvero Ando Fabbri e Ana Maria Perez, in collaborazione con il Comune, Pro loco, Pro Rocca e Dire Fare di Giancarlo Dini, direttore artistico della stagione teatrale rocchigiana. A tredici anni dalla morte di Lucio Dalla, il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi dà vita a uno spettacolo completamente dedicato alle canzoni dell’artista bolognese. Spiegano gli organizzatori: "Non è solo un concerto che vuole raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un espediente che permette a Farnedi di rivivere la propria infanzia e adolescenza, cantando le canzoni più amate: dai primi successi, passando per la trilogia realizzata con il poeta Roberto Roversi e i trionfi di fine anni ’70, fino alle sperimentazioni elettro-pop degli anni ’80; da ‘4 marzo 1943’ fino a ‘Viaggi Organizzati’ e tanti altri".

A Enrico Farnedi si uniscono due collaboratori ormai storici: Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Mauro Gazzoni alla batteria, i quali contribuiscono in modo determinante a sviluppare gli arrangiamenti, rispettosi degli originali eppure nuovi e freschi. La musica viene racchiusa in una cornice asciutta, essenziale, diretta e catturata su un album-istantanea, necessariamente suonato come se fosse un concerto. ‘Al centro della confusione’, registrato con sensibilità e attenzione da Gionata Costa (tecnico e musicista con Quintorigo, Carmen Consoli e altri), prende in prestito un verso di ‘Tutta la vita’, la canzone di Dalla del 1984, che meglio illustra il rapporto fra musica e musicisti: un intrico di amore e odio, di energia donata e ricevuta. Ingresso a offerta libera. Info e prenotazioni: 345.5865860.

Quinto Cappelli