Fascicolo sanitario, come funziona?

Fascicolo sanitario elettronico: come funziona? Per far conoscere e spiegare alla popolazione questa importante risorsa digitale, Ausl Romagna promuove un incontro domani dalle 14.30 alle presso lo Sportello Unico, in via Colombo 11 (ingresso E). Nella stessa giornata e sede dalle 15.30 alle 17, gli operatori supporteranno il cittadino nell’utilizzo della piattaforma e se l’utente è sprovvisto di Spid procederanno all’attivazione. Per appuntamento chiamare lo 0543.733711 domani dalle 8 alle 12.