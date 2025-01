Fasolis al Fabbri dirige la ForlìMusica Orchestra

Il Teatro Fabbri accoglierà, alle 21, il concerto del Maestro Diego Fasolis, accompagnato dalla ForlìMusica Orchestra. La serata propone un viaggio musicale attraverso le opere di Vivaldi, Rossini, Strauss e Schubert, promettendo di conquistare il pubblico con l’eccellenza interpretativa di un direttore d’orchestra di fama mondiale. Fasolis, si è affermato come interprete di riferimento per l’esecuzione storicamente informata. Dopo aver completato gli studi a Zurigo, Parigi e Cremona, si è dedicato con passione all’esecuzione integrale delle opere di maestri come Bach e Mozart. Nel corso della sua carriera, ha diretto ensemble prestigiosi e collaborato con artisti del calibro di Cecilia Bartoli, calcando palcoscenici iconici come il Festival di Salisburgo, la Scala di Milano e il Musikverein di Vienna.

Dal 1998 dirige I Barocchisti, ensemble con strumenti storici da lui fondato insieme alla moglie Adriana Brambilla, prematuramente scomparsa, alla quale ha dedicato nel 2013 una Fondazione benefica per il sostegno di giovani musicisti. Nel 2011 Papa Benedetto XVI gli ha conferito un dottorato honoris causa per il suo impegno nell’interpretazione di musica sacra. Vanta una imponente discografia comprendente più di cento titoli con cui ha ottenuto numerosi dischi d’oro, Grand prix du Disque, Echo Klassik e diverse nomination ai Grammy Awards.

Tra i suoi prossimi impegni: L’incoronazione di Poppea e La sonnambula a Berlino, Il barbiere di Siviglia a Lugano e ad Amburgo, Agnese di Päer al Regio di Torino e Dorilla in Tempe di Vivaldi. Forlimusica promuove l’evento all’interno della sua rassegna omonima per la stagione inverno-primavera 2025. L’obiettivo è quello di rendere la grande musica accessibile alla comunità locale, favorendo l’incontro diretto con artisti di rilievo. Oltre a proporre concerti di qualità, ha promosso la formazione orchestrale, coinvolgendo giovani artisti del territorio.

La serata al Diego Fabbri si aprirà con il Concerto per archi e basso continuo in re minore RV 128 e il Concerto per oboe, archi e basso continuo RV 449 di Antonio Vivaldi, per poi proseguire con gli Intermezzi goldoniani di Marco Enrico Bossi e l’Ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Il viaggio musicale continuerà con la Romanza per violoncello e orchestra TrV 118 di Richard Strauss e si concluderà con la celebre Sinfonia Incompiuta di Franz Schubert. I biglietti, disponibili al costo di 17 euro per l’intero e 12 il ridotto, possono essere acquistati sulla piattaforma www.webtic.it.

Valentina Paiano