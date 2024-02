’Fatti di... sangue’: il vincitore è Jacopo

Il concorso gratuito a premi promosso dall’Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub è tornato a valorizzare la creatività giovanile intorno al tema della donazione di sangue. Nella sua seconda edizione, il tema è stato ‘Fatti di… sangue’, uno stimolo che ha permesso ai giovani concorrenti di tradurre in fumetti la loro percezione relativa alle situazioni in cui è compreso il sangue. Il contest era aperto a tutti gli iscritti al ‘PerCorso di fumetto’ (organizzato da Avis Forlì nella Sala Loreti della Casa del Donatore nei mesi di settembre e ottobre 2023 e coordinato da Gianluca Umiliacchi) e agli studenti che frequentano le classi quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado di Forlì e circondario. Le opere in gara resteranno esposte nella Piazza del Padiglione ‘Morgagni’ dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (via C. Forlanini 34), fino a domenica 4 febbraio, dove il 27 gennaio si è tenuta la cerimonia di premiazione.

Il primo premio è stato assegnato a Jacopo Maltoni (22 anni), che ha prodotto un’originale citazione dei celebri personaggi di Pinocchio di Carlo Collodi. La medaglia d’argento è andata a Cesare Camorani (54 anni), che ha tradotto in fumetti e rime la ‘Svenatura’ del signor Bonaventura. Il terzo posto, invece, era un lavoro a quattro mani realizzato da Richard Crespoli (27 anni) e Lorenzo Petrini (19 anni), che mette in mostra due alieni alle prese con lo studio sperimentale del sangue. Le opere fumettistiche sono state valutate da una giuria composta da Davide Fabbri e Marco Verni (autori di fumetto e insegnanti del ‘PerCorso di fumetto’), Gianluca Umiliacchi (direttore della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub), da un rappresentante del Comune di Forlì e da un rappresentante dell’Ufficio di Presidenza di Avis Forlì.

Alessandro Mambelli