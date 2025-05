‘Fattorie aperte’: domani bis all’azienda Valentini

Domani ultimo appuntamento col progetto regionale ‘Fattorie aperte’, un’opportunità per conoscere il mondo dell’agricoltura attraverso attività a contatto con la natura. Alle porte di Terra del Sole l’azienda agricola Valentini di Montepoggiolo (via Ciola 85) replica l’open day del 4 maggio aprendo ai visitatori 20 ettari di terreno coltivato. Chi lo desidera può accedere all’azienda già dalle 11.30-12 per partecipare al pic-nic con le proposte a pagamento del truck food di ‘I confini’. Poi sarà possibile usufruire dell’area giochi. Alle 14.30 sono previste accoglienza dei visitatori e presentazione dell’azienda. Dalle 15 attività ludico-creativa aperta a tutti: la costruzione del ‘giardino ideale’, inframezzata alle 16 da una merenda offerta dall’azienda. Alle 17.30-18 il rompete le righe (info 339.2264587. Nel Forlivese aderiscono domani anche le aziende agricole Sara Morgagni di San Martino in Strada e Ca’ Melia di Meldola.