Fauna selvatica: ecco il centro di controllo

È stato inaugurato a Tredozio il Centro di controllo della biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio di filiera dell’Ambito Territoriale di Caccia numero 4, con sede in via Macello 9. Al taglio del nastro erano presenti le autorità locali, fra cui la sindaca Simona Vietina, candidata alle elezioni d’inizio giugno, insieme al candidato dell’altra lista Gianni Ravagli, i rappresentanti dei Carabinieri forestali e il presidente dell’ATC FO4 Fausto Mancini che, nel ringraziare tutti i presenti e coloro che hanno lavorato per rendere possibile l’opera, ha sostenuto: "Il Centro di controllo di Tredozio, insieme a quello di Rocca San Casciano, pone ATC FO4 fra i più attrezzati della provincia".

Grazie a un contributo del Gal L’Altra Romagna di 21.668 euro, come ha spiegato il presidente, Bruno Biserni, "sono stati realizzati vari interventi, fra cui la sistemazione dell’unità immobiliare oggetto di intervento ovvero una porzione di un fabbricato a destinazione abitativa, di antica edificazione, su due piani fuori terra, avente struttura in muratura portante, solaio di piano in latero-cemento e solaio di copertura in legno con soprastanti tavelloni e coppi in laterizio".

Per il presidente Mancini, "il progetto intende risanare tutto il piano seminterrato del fabbricato compreso la demolizione delle pareti interne non portanti delle camere da letto, per ricavarne un locale, dove l’ATC FO4 vi svolgerà l’attività di Centro di controllo e Centro di sosta o di raccolta temporanea dei capi di selvaggina ungulata abbattuti dai cacciatori di selezione e della selvaggina abbattuta attraverso Piani di controllo gestiti dall’ATC stesso".

I comuni che fanno parte del territorio di caccia FO4 sono: Modigliana, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Rocca San Casciano, Tredozio, Portico e San Benedetto e Premilcuore.

