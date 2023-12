Favole al Piccolo, oggi al via la campagna abbonamenti Inizia oggi la campagna abbonamenti per le Favole e la rassegna di Teatro dialettale 2024 al Teatro Il Piccolo di Forlì. Biglietti e abbonamenti disponibili presso la biglietteria del Diego Fabbri. Spettacoli dal 14 gennaio al 24 marzo. Costi: 23€ per le Favole, 39€ per il Teatro dialettale. Info: 0543.64300 – 0543.26355.