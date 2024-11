‘Favole’ al Piccolo, via agli abbonamenti

Prenderà il via il 15 dicembre la rassegna teatrale ‘Favole’ che si terrà al teatro Piccolo di Forlì (a Bussecchio in via Cerchia) e prevede sette spettacoli. Nel frattempo è possibile sottoscrivere già da oggi, dalle ore 10 alle ore 13, i nuovi abbonamenti presso la biglietteria del teatro stesso; poi, dal 3 al 6 dicembre presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri di Forlì.

Il primo appuntamento, domenica 15 dicembre (inizio ore 16) sarà ‘Abc del Natale’ della compagnia Teatro Telaio. I protagonisti sono un Asino e un Bue che raccontano storie belle e antiche, ma non sempre i vari personaggi sono riconosciuti dai bambini. Allora decidono di raccontare le storie in modo originale e divertente partendo dalle cose più semplici per costruire assieme un alfabeto del Natale.

Poi il 12 gennaio verrà presentato lo spettacolo ‘La gallinella rossa’ di Tcp Tanti Cosi Progetti, interpretato da Danilo Conti: ambientato in una fattoria, una gallinella sprona gli animali a vivere assieme in modo collettivo, le loro esperienze.

Il 26 gennaio sarà in scena ‘Alice nel paese delle meraviglie’ della compagnia Fratelli di Taglia, uno spettacolo pieno di personaggi divertenti e ricchi di fantasia. Lo spettacolo del 2 febbraio sarà invece ‘Buiobù’, la storia di un piccolo gufo che ha paura del buio, poi, grazie all’aiuto della madre e degli amici, capirà che non bisogna aver paura del buio e comincerà a volare di notte.

Seguirà il 16 febbraio ‘Oh! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco’ della Compagnia Catalyst, in cui il protagonista è il libro che è soggetto e oggetto di scena che può essere letto, ma anche utilizzato per giocare e per altre funzioni. Il 23 febbraio sarà la volta di ‘Enrichetta dal ciuffo’ del teatro Perdavvero. E’ la storia di una bambina molto brutta ma che sarà tanto intelligente e simpatica e tutti l’adoreranno.

Ultimo spettacolo della stagione si terrà il 16 marzo con ‘Streghe’ della compagnia Progetto g.g. in cui saranno evidenziate le paure ma anche come superarle e trovare la forza per fare, per creare e diventare grandi.

Il costo dell’abbonamento alle sette Favole in programma è di 32 euro (biglietti 5 euro e diritto di prevendita 1 euro). Informazioni: 0543.64300 o 26355.