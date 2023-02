"Favorevole a spostarla, così sarà più fruibile"

Silvia Arfelli, critico d’arte forlivese e curatrice di mostre, prende posizione in merito allo spostamento in atto.

Arfelli, cosa pensa in merito alla decisione dell’Amministrazione cittadina di spostare la collezione da palazzo Romagnoli in via Albicini a Palazzo Albertini in piazza Saffi?

"Sono favorevole, anche perché è una scelta che va nella direzione di rendere maggiormente fruibile e accessibile la Verzocchi, che propone gli 83 artisti più grandi del Novecento italiano, fra i quali Guttuso, Casorati, De Chirico, de Pisis… Inoltre Palazzo Albertini avrà spazi adeguati e più ampi rispetto a Palazzo Romagnoli anche per attività didattiche, visite guidate, corner multimediali e convegni tematici".

Nel palazzo del Merenda di corso della Repubblica ha sede, invece, la biblioteca comunale che verrebbe spostata appunto a palazzo Romagnoli. Come valuta la scelta?

"Corretta. Il Merenda ha bisogno di lavori di ristrutturazione, soprattutto per la sicurezza dei dipendenti che ci lavorano e dei fruitori della biblioteca. I tempi sono cambiati e le esigenze del 1961, anno in cui la collezione Verzocchi fu donata alla città di Forlì, sono mutate: occorrono aree moderne e attrezzate".

Il Comune spera di attirare così anche i turisti.

"È un’occasione per il rilancio di piazza Saffi e del centro storico che ha necessità di vedere appassionati d’arte e turisti animare maggiormente l’area, con benefici anche per attività commerciali e ristorazione".

Come esperta, cosa consiglia per valorizzare la prestigiosa collezione dedicata al lavoro?

"Occorre recuperare ed esporre anche i ‘pezzi’ donati dai nipoti di Verzocchi nel 2020: bozzetti, tavole ed altri materiali che ci raccontano di una importante storia artistica, patrimonio della città e di tutti gli appassionati". Gianni Bonali