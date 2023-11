FdI attacca i sindaci Pd sui rimborsi: "Protestavano, hanno 130 milioni"

Secondo Luca Bartolini, responsabile del comprensorio forlivese per Fratelli d’Italia, "è bizzarro che i sindaci di sinistra si lamentino e scendano in piazza dicendo di essere stati dimenticati dal Governo", questo perché, facendo i calcoli sui rimborsi ottenuti, "hanno ricevuto ben 130 milioni di euro dal commissario Figliuolo", la totalità delle richieste (in generale, sono stati 234 i milioni erogati a favore dei 15 comuni del Forlivese). A ottobre parteciparono al corteo organizzato da Cgil e comitati, a sostegno degli alluvionati, i sindaci Milena Garavini (Forlimpopoli), Gessica Allegni (Bertinoro, che del Pd è anche segretaria), Daniele Valbonesi (Santa Sofia, predecessore della Allegni nella guida del Pd) e Jader Dardi (Modigliana). I municipi che guidano hanno rispettivamente ottenuto 560mila euro, 1,5 milioni, 6,5 e infine "in piazza c’era anche il sindaco di Modigliana che si è visto assegnare ben 108 milioni". Si tratta di fondi per il ripristino urgente di strade colpite dalle frane. "Il generale ha pure bacchettato i sindaci chiedendo loro di rimboccarsi le maniche e iniziare al più presto gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali. Ora che Figliuolo li attacca loro si difendono dietro a problemi di rendicontazione, definendo strumentale l’uscita del commissario. Altri milioni li riceveranno più avanti grazie al piano di ricostruzione, ma si sono sentiti in dovere di sventolare la bandiera rossa in piazza per protestare contro il Governo". Rincara la dose Alice Buonguerrieri, deputata del partito di Giorgia Meloni: "Noi parliamo coi fatti, che smontano le mistificazioni del Pd e dei compagni. Ha ragione Figliuolo e il Governo sta mantenendo i propri impegni".

A Bartolini rispondono compatti i quattro sindaci chiamati in causa, ricordando come il riconoscimento di grandi somme ai Comuni non fa altro che rendere "evidente la dimensione del disastro ambientale che nel maggio scorso si è abbattuto sull’intero territorio romagnolo". Un evento per il quale "tutti i sindaci" sono stati a fianco delle proprie comunità. "Manifestare per vedere soddisfatte le richieste di rimborso è un legittimo diritto dei cittadini e dei loro rappresentanti, se ne faccia una ragione Luca Bartolini invece di strumentalizzare politicamente un evento catastrofico". Le risorse in arrivo? "Una bella notizia, frutto del positivo lavoro della struttura commissariale, ma anche dei sindaci e delle strutture comunali, che le maniche se le sono rimboccate dalle prime ore dell’alluvione e che hanno proceduto in tempi strettissimi alle ricognizioni necessarie per vedere oggi questo risultato".

Matteo Bondi