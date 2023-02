FdI battibecca col sindaco per la petizione sulla Mike

Non si ferma la raccolta firme promossa da Pietro Vinci e Micaela Pazzi (per Modigliana) e Roberta Bennati (per Tredozio): gli esponenti di Fratelli d’Italia del Tramazzo torneranno infatti domani col loro banchetto al mercato ambulante di Modigliana, dalle 10 alle 12, per la petizione a favore del ripristino della Mike 42, l’automedica tagliata a Meldola, e per quella spostata da Faenza a Castelbolognese. "Siamo a circa 350 firme – spiega Micaela Pazzi (nella foto) – per i due comuni quindi molto bene, anche perché siamo da soli visto il boicottaggio davvero notevole. E questa è la vera novità perché nelle altre occasioni di protesta sui problemi della sanità, dai consigli comunali alle forze politiche, tutti si impegnavano non solo a raccogliere le firme ma ad organizzare incontri per sensibilizzare i cittadini".

La Pazzi se la prende direttamente con il sindaco Jader Dardi: "Venerdì scorso ho inserito nel gruppo Whatsapp ‘Modigliana solo eventi’ la foto di un ritaglio di giornale uscito quel giorno che invitava la popolazione a firmare la petizione di FdI per il mantenimento della Mike e sotto, a spiegarne il senso, il nostro slogan: ‘La Sanità non ha colore’. Il sindaco mi ha subito risposto contestandomi di aver utilizzato questo mezzo per una, a suo parere, comunicazione politica. Ho cercato di chiarire che avevo segnalato un ‘evento’ che interessa la comunità che si dimostra sensibilissima al problema. Ma non mi risulta che un regolamente vieti la pubblicazione di un evento, come tanti altri vengono promossi. Spero che il sindaco ci ripensi e venga a firmare la petizione".

Giancarlo Aulizio