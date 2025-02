FdI, ecco i nuovi coordinatori eletti a Modigliana e Tredozio

Prosegue la fase congressuale comunale di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena. Infatti, lo scorso fine settimana si sono svolti i congressi nei comuni della valle del Tramazzo-Marzeno, cioè di Tredozio e Modigliana, "confermando ancora una volta il crescente radicamento del partito nel territorio e l’importanza di un confronto democratico tra gli iscritti", come sottolinea la deputata Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di FdI.

A Tredozio è stato eletto come coordinatore, Giorgio Poggiolini, in un congresso che ha visto la partecipazione del consigliere regionale Luca Pestelli. Poggiolini è un pensionato che ha gestito per 40 anni la tabaccheria di famiglia in paese. A Modigliana il nuovo coordinatore è Pietro Vinci, con l’intervento di Luca Bartolini, ex consigliere regionale e attuale responsabile del partito per il comprensorio forlivese. Pietro Vinci, 65 anni, dopo una lunga esperienza nell’ufficio tecnico dell’industria Mac.Mo.Ter, ha lavorato presso altre aziende multinazionali del settore. Alle ultime elezioni comunali si era candidato con la lista di centrodestra, guidata dall’avvocata locale Silvia Mazzoni.

Commenta Alice Buonguerrieri: "Il percorso congressuale che stiamo portando avanti sta dimostrando quanto Fratelli d’Italia sia una realtà politica solida, strutturata e in continua crescita. La partecipazione attiva dei nostri iscritti e la condivisione di idee e progetti dimostrano l’entusiasmo e la fiducia che il nostro partito continua a raccogliere nel territorio. Questo percorso ci permette di costruire una classe dirigente sempre più radicata e pronta ad affrontare le sfide amministrative locali, dando voce e risposte concrete ai cittadini. Proseguiremo con la stessa determinazione, forti del sostegno di una base motivata e della leadership di Giorgia Meloni, che sta portando avanti un grande lavoro a livello nazionale. Il nostro obiettivo è chiaro: consolidare la presenza di Fratelli d’Italia in ogni comune e continuare a crescere insieme ai nostri territori".

Quinto Cappelli