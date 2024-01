Fdi: "Favoriti gli immigrati". Lega: "Una scelta incredibile". Pd: "Aiutiamo i più giovani"

Continua a far discutere la delibera approvata recentemente dalla regione Emilia-Romagna in materia di nuovi criteri di assegnazione delle case popolari, aspramente criticata dai rappresentanti forlivesi della Lega e di Fratelli d’Italia. Nel mirino degli amministratori locali la nuova disposizione – che, peraltro, deve ancora passare in commissione e poi in assemblea per l’approvazione – laddove conserva, per l’ingresso in graduatoria, il requisito della residenza nel comune di almeno tre anni, ma non consentirebbe più alle amministrazioni locali di attribuire premialità, cioè punteggi aggiuntivi, per gli anni successivi.

Secondo Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, e Luca Bartolini, ex consigliere regionale e responsabile del partito per il comprensorio forlivese "l’ultima crociata della Regione è per abolire il requisito della residenzialità nell’accesso alle case popolari. Una mossa, quella avanzata da Stefano Bonaccini, che avrà pesanti ripercussioni sugli italiani indigenti che da anni sono in attesa per poter accedere a un alloggio pubblico. Si vedranno sorpassati in un lampo dagli immigrati, un chiaro favore verso chi arriva nella nostra Nazione, magari irregolarmente. E’ un criterio assurdo".

Il consigliere e segretario forlivese della Lega Albert Bentivogli ricorda che "il consiglio comunale di Forlì ha appena approvato un nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che aumenta il punteggio per il requisito di residenzialità storica da 10 a 15 punti, dando comunque una corsia prioritaria alle esigenze delle fasce più fragili, anziani e disabili in primis, e alle famiglie numerose. Una decisione saggia ed equilibrata che va in controtendenza rispetto all’incredibile scelta della giunta Bonaccini di cassare questo requisito".

Diverso è il parere del consigliere regionale del Pd Antonio Mumolo, secondo il quale uno degli obiettivi della delibera regionale è quello di aiutare i più giovani, finora discriminati nell’accesso alle case popolari. "In alcuni comuni, si è verificato un utilizzo improprio dei regolamenti che ha creato disparità di trattamento tra i richiedenti e sconsigliato la domanda di accesso a molti giovani – dichiara –. In particolare, l’assegnazione di punteggi favorisce il requisito della residenza storica rispetto ai criteri di valutazione più rilevanti per la situazione di bisogno, come il reddito o la gravità del disagio abitativo. Questa situazione non solo crea ingiustizie, ma limita anche l’accesso ai giovani che non risiedono da molti anni in un luogo, creando una barriera all’inclusione sociale e lavorativa".

Paola Mauti