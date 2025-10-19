FdI punta su via Ramelli: "Il giovane Sergio è un simbolo. Siano superate le ideologie"

Lo scorso 30 settembre il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato la proposta di intitolare un luogo pubblico a Sergio Ramelli, il 18enne del Fronte della Gioventù morto nel 1975 a Milano a seguito di un’aggressione da parte di attivisti di Avanguardia Operaia, movimento di estrema sinistra.

Fabrizio Ragni, capogruppo di Fratelli d’Italia, quale il percorso che avete deciso di perseguire per questa proposta?

"La richiesta è stata indirizzata alla commissione toponomastica, quella più adatta a valutarla".

Potevate scegliere di presentare anche una mozione in consiglio comunale che impegnasse la giunta?

"Sì, ma è una strada che non abbiamo voluto percorrere. Non mi sembra rispettoso che si chieda un voto per un ragazzo morto a 18 anni. Non volevamo aprire poi una discussione o un dibattito su questo".

Discussione che si è aperta lo stesso, anche se non in aula.

"Speravo che il Partito Democratico avesse superato il concetto di morti di destra o di sinistra, proprio in un’ottica di pacificazione come precisano spesso. Siamo nel 50° anniversario dalla morte, in memoria di Sergio Ramelli è stato anche fatto un francobollo con l’intervento della Tipografia di Stato e delle Poste. È un simbolo nazionale che dovrebbe servire proprio a superare le barriere che, invece, vedo esserci ancora".

Non si corre il rischio di avere una targa sotto la quale si radunano appartenenti a organizzazioni neofasciste, come è successo a Milano?

"Quello che fa l’estrema destra, o l’estrema sinistra, non deve condizionare l’indirizzo di un’istituzione. Pensavo che i dem forlivesi fossero molto più avanti di così. È proprio per superare questi steccati che abbiamo proposto l’intitolazione a Ramelli".

Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, in un’intervista del Carlino durante la campagna elettorale 2024 aveva risposto che si sarebbe dovuto procedere con cautela su una proposta del genere.

"Noi abbiamo ascoltato quanto detto dal sindaco e fatto proprio come indicato. Abbiamo presentato domanda alla commissione toponomastica e, in premessa alla richiesta, abbiamo chiarito come questa intitolazione possa servire a superare preconcetti ideologici".

Le opposizioni hanno proposto di intitolare un luogo alle vittime degli anni di piombo, una dicitura che comprenderebbe anche Ramelli, ma non solo.

"Avrebbero dovuto proporre una loro richiesta, non chiedere di sostituire la nostra con una loro. Se hanno in mente una figura di sinistra da proporre che abbia le caratteristiche per poter rappresentare tutti i cittadini, noi non abbiamo problemi a votarla favorevolmente. In aggiunta alla nostra".

Quando verrà discussa la vostra proposta?

"La commissione toponomastica si riunisce il prossimo 24 ottobre".