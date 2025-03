Febbre da derby, folla in fila per il biglietto: "Tanta attesa ci fu solo contro il Milan"

Sale la febbre per il derby. Dalle 15 di ieri, orario di apertura del botteghino dello stadio Morgagni, una vera folla di tifosi biancorossi s’è radunata in viale Roma per acquistare il biglietto di quella che può essere definita la gara dell’anno, tra i galletti di mister Miramari e il Ravenna. Una sfida che si preannuncia infuocata, non solo per la quantità di tifosi previsti ma soprattutto per le sorti del girone D di serie D, che vede il Forlì in testa alla classifica e il Ravenna al secondo posto con soli due punti di distacco.

Paolo Gnani, pensionato forlivese, è il primo della lunga fila a concludere il suo acquisto per il match di domenica (calcio d’inizio 14.30). "Prima frequentavo di più lo stadio, adesso seguo più il basket. Sicuramente mi aspetto il pienone, sarà un bello spettacolo. Il pubblico forlivese – sottolinea il tifoso –, è sempre più presente quando le cose vanno bene, mentre invece quando va male si perde un po’ l’attaccamento alla maglia. Spero che questa partita possa spingere di più la gente a riempire lo stadio, il risultato sicuramente dirà tanto su questo".

La gara del ’Morgagni’ è sicuramente quella più attesa dell’intero campionato; da Ravenna è previsto l’arrivo di circa novecento supporter: si preannuncia un tutto esaurito già da giorni. Un risultato positivo per i biancorossi, a circa un mese dalla conclusione del campionato, potrebbe riaccendere l’entusiasmo che a Forlì manca da troppo. "Non guardo assiduamente le partite ma faccio parte dei tifosi a cui piace il bel calcio e adesso il Forlì sta giocando veramente bene, spero faccia un buon risultato contro il Ravenna e che la città intera ne possa trarre beneficio". Così Oreste Lugaresi, pensionato (presidente dell’Inter Club), anche lui tra i primi a ritirare il proprio ticket. Poi continua, a proposito della gran partecipazione della città: "Si vede già dalla fila al botteghino, è una gara molto sentita. I forlivesi non sono soliti riempire lo stadio, ma quando sono chiamati all’appello rispondono presenti. Penso che in caso di vittoria il campionato potrà essere portato fino in fondo, Miramari e la società hanno fatto un ottimo lavoro di programmazione".

Scavando nella storia, poche volte a Forlì si è respirata una tale atmosfera per un evento calcistico, in una città tradizionalmente più legata alla squadra di basket. In passato, tra le partite che più sono entrate nel cuore dei tifosi forlivesi c’è sicuramente la gara di Coppa Italia contro il Milan, nella stagione 1995/96. In quell’occasione, la gara fu disputata allo stadio ’Dino Manuzzi’ di Cesena, in una cornice di circa 25mila spettatori. "Ho assistito a tutte le partite in casa finora, questa sarà sicuramente una gara con un pubblico mai visto. Mi aspetto comunque una partita tranquilla, firmerei per un pareggio. Siamo – ricorda Elia Turci, pensionato e assiduo frequentatore dello stadio – in un momento di esaltazione per il primato in classifica e lo stadio sarà pieno ovviamente, c’è entusiasmo. Così tanto ne ho visto, a mia memoria, solamente contro il Milan in Coppa Italia".

Anche da Cesena seguiranno la gara dei ’cugini’ forlivesi e, spiega Giulio Pieri, ci si chiede il motivo per cui non si sia potuta disputare la gara proprio al ’Manuzzi’ per accogliere un numero maggiore di spettatori: "Sono un tifoso del Cesena ma ho tanti amici che seguono il Forlì. Quest’anno è la prima volta per me al Morgagni, è una partita di cartello ad alta importanza e ho avuto il piacere di essere presente. Mi aspettavo un affluenza così alta, è un peccato secondo me – sottolinea Giulio – che non si sia preso in considerazione di giocare a Cesena, si potevano portare anche dieci o quindici mila spettatori vista l’importanza della gara".

Infine, c’è chi ricorda altri momenti di storia del Forlì, a prescindere dal numero di tifosi presenti ma focalizzandosi sull’importanza della gara. Maria Pia Stradaioli, pensionata abbonata al ’Morgagni’ dal 2003, ricorda i tempi della promozione in C2 nella stagione 2011/12 e il ritorno al professionismo, dopo il buio dell’eccellenza: "Era dai tempi di Bardi che non vedevo questo entusiasmo, quando vincemmo a Scandicci la partita per tornare in Serie C. I forlivesi in linea di massima seguono più il basket, spero che un risultato positivo possa portare in futuro più gente allo stadio. Stiamo giocando veramente bene, spero che non si favorisca il Ravenna con i soliti aiutini".