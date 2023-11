Fede e arte, l’ok del Comune al progetto di Vrg

Il Comune di Santa Sofia approva il progetto ‘Camminando di Fede e di Arte’ redatto dall’Associazione italiana Via Romea Germanica (Vrg) e firma l’intesa con l’associazione che ha sede a Santa Sofia candidandola a partecipare all’avviso pubblico del Ministero del Turismo che stanzia le risorse per i Cammini religiosi. "Abbiamo aderito come amministrazione – chiarisce il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi – alle azioni riguardanti la promozione turistico-culturale del Cammino attraverso l’organizzazione di eventi rivolti al pubblico; con la presentazione dei beni e delle emergenze culturali che arricchiscono il percorso utilizzando un’apposita segnaletica che valorizzi la collocazione storica dei medesimi".

"Inoltre – aggiunge - si devono promuovere la facile e sicura percorribilità del cammino, la segnaletica, la manutenzione ordinaria, la creazione della rete delle strutture a cui si possono appoggiare i pellegrini oltre alla cura e all’aggiornamento del sito web. Il progetto che ha un costo di circa 1 milione di euro prevede interventi trasversali ai territori attraversati dal Cammino che da Forlì tocca tutti i centri della Val Bidente in termini di manutenzione ordinaria, pulizia dei tratti meno fruibili, sostituzione della segnaletica dove già esistente con altra dalla grafica coordinata e riconoscibile. Infine sono previste conferenze tematiche, il festival ‘camminando di Fede ed Arte’ e la staffetta in bicicletta dal Brennero a Roma".

La Via Romea Germanica percorre quasi 2.200 chilometri da Stade a Roma, e attraversa 3 Paesi, in 94 tappe e fu uno dei principali itinerari che nel Medioevo collegavano il Mare del Nord con Roma e la Terra Santa e vide il passaggio di re, papi, crociati, santi, pellegrini ed eserciti. In Italia si sviluppa per una lunghezza complessiva di 1.050 km, attraversa 6 Regioni, 17 Province, 124 Comuni. Di quest’ultimi 35 sono soci come l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Da alcuni anni questo percorso rappresenta una direttrice lungo la quale natura, arte, cultura e tradizioni si susseguono senza soluzione di continuità. "Chi percorre oggi questo tracciato – precisa il presidente italiano della Vrg Flavio Foietta - è un pubblico eterogeno mosso in primis dalla ricerca spirituale ma anche dalla voglia di sperimentare, mettersi alla prova in un’esperienza totalmente immersiva da condividere con i propri cari o con amici o non ultimo con estranei mossi da obiettivi e interessi diversi. Questa è la strada del conforto e del confronto. Il progetto prende spunto da quanto esposto e prevede lo sviluppo di tre tematiche principali: architettura della fede (Duomo e S. Mercuriale – Forlì); rappresentazione della Pietà e i paesaggi dell’anima (Appennino tosco - romagnolo e Parco nazionale).