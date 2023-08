Fede e musica: a San Filippo Neri il ricordo di Claudio Chieffo

Domani alle 19 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, il compianto cantautore Claudio Chieffo (nella foto) sarà ricordato nel 16° anniversario della morte con la messa che verrà celebrata da don Eugenio Nembrini, assistente ecclesiastico del movimento di Comunione e Liberazione di Roma e del Lazio. Nacque a Forlì nel 1945. Divenne insegnante di lettere nelle scuole medie e si sposò con Marta, da cui ebbe tre figli: Martino, Benedetto e Maria Celeste. Claudio Chieffo morì per una grave malattia il 19 agosto 2007.

Iniziò la sua attività nel 1962 a seguito dell’incontro con il sacerdote missionario forlivese don Francesco Ricci e con mons. Luigi Giussani, portando in vari Paesi il messaggio cristiano attraverso la musica. Le sue canzoni, tradotte anche in diverse lingue, sono conosciute e intonate in tutto il mondo e i suoi concerti sono stati più di tremila in Italia e all’estero, con esibizioni, tra l’altro, a Mosca, Gerusalemme, in Brasile e Kazakhistan.

Alcune sue canzoni, fra cui ’Il seme’, ’I cieli’, ’Perdonami mio Signore’ o ’Stella del mattino’ (che il cardinale Giacomo Biffi definì la ’Salve Regina degli anni duemila’) si sono diffuse in modo spontaneo tra la gente e vengono spesso eseguite.

L’ultima uscita pubblica nella sua Forlì Chieffo la fece il primo maggio 2007, pochi mesi prima di morire, all’inaugurazione della piazza Papa Giovanni Paolo II dove, davanti a millecinquecento persone, al Segretario di Stato della Santa Sede, ad autorità cittadine civili, militari ed ecclesiali, cantò la sua canzone ’La strada’ che aveva dedicato proprio a Karol Wojtyla. Migliaia di persone parteciparono nella Cattedrale di Forlì ai suoi funerali e ora è sepolto nel cimitero di Bussecchio.

Per continuare a diffondere la sua eredità musicale si è costituito, nel decimo anniversario della morte, il Comitato Amici di Claudio Chieffo che nel 2017 ha realizzato la mostra ’A tutti parlo di Te’, presentata al Meeting di Rimini, e due anni fa è uscito un disco-tributo in suo onore grazie a un progetto messo in campo da diversi artisti di fama nazionale e internazionale. Per informazioni www.claudiochieffo.com.