Fedeli i tour operator "Noi puntiamo su Forlì"

Oltre a Go to Travel, gestita dalla stessa F.A., a Forlì operano altri tour operator che preparano pacchetti viaggio da proporre principalmente alle agenzie le quali, poi, a loro volta li vendono ai loro clienti. In particolare parliamo del tour operator riminese Sigismondo Travel Group e dell’emiliana My sun sea. Il terremoto che, nelle ultime ore, ha squassato gli equilibri dello scalo forlivese ha in buona misura toccato anche loro, tour operator che, però, non sembrano vacillare rispetto alle loro posizioni.

"Quello che è successo a Forlì non è poi così eccezionale – interviene Astorre Legnani, di My sun sea –. Chi fa il nostro lavoro ha vissuto problemi peggiori. Ora i voli sono ripartiti e siamo certi che, restando insieme, possiamo comunque avere un’ottima stagione".

Ad aver puntato fin da subito particolarmente sul Ridolfi è la Sigismondo, la quale ha addirittura dato vita al brand ‘Io volo da Forlì’. Non solo: il tour operator riminese ha aperto circa un mese fa una sua agenzia nel cuore della città, in piazza Saffi. "Abbiamo voluto aprire un ‘Io volo da Forlì point’ per fungere da biglietteria a quanti vogliono acquistare un viaggio dallo scalo – spiega il direttore Antonio Russo –. Adesso questo è anche un segnale da parte nostra che attesta la fiducia nel Ridolfi".

Non solo: la Sigismondo ha da poco coniato un nuovo brand: "Al classico ‘Io volo da Forlì’ – prosegue Russo – abbiamo tolto una d e così è nato ‘Io volo a Forlì’: è un progetto che prevede l’incoming da due città: Brindisi e Napoli".

Ciò significa che il tour operator ha realizzato dei pacchetti accattivanti per quanti desiderino trascorrere un periodo di vacanza in Romagna: "Abbiamo stretto accordi con gli alberghi locali e con realtà di intrattenimento come, ad esempio, Acquafan e Mirabilandia e altri punti di interesse sui quali intendiamo puntare. In questo modo, davvero, abbiamo chiuso il cerchio intorno a Forlì. Non solo: presso il nostro punto in piazza Saffi ci offriamo di dare una mano, in questi giorni, ai passeggeri che abbiano subìto una cancellazione da parte di Aeroitalia e si trovano in difficoltà nella gestione della situazione. Quello che vogliamo chiarire – conclude Russo – è che non ci tiriamo indietro, anzi: se ci sono delle difficoltà, noi siamo con Forlì per affrontarle".

Sofia Nardi