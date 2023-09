Federconsumatori: "Si potranno riscattare le polizze". Dopo il salvataggio finanziario nasce Cronos Vita

Confortanti le notizie che giungono dal fronte Eurovita, gruppo finanziario in difficoltà poi salvato da un pool di assicurazioni con la partecipazione delle banche.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha incontrato nei giorni scorsi le associazioni dei consumatori, tra cui Federconsumatori. "La situazione può ritenersi normalizzata e non vi sono, a oggi, elementi che giustifichino allarmi – spiega in una nota Federconsumatori di Forlì –. A partire dal 1 novembre sarà possibile nuovamente esercitare il diritto di riscatto".

"La nostra associazione al livello provinciale sta seguendo 172

persone a cui si aggiungono circa 20 appuntamenti fissati nelle

prossime ore . Come Federconsumatori Forlì-Cesena Aps assieme a Federconsumatori Regionale e Nazionale continueremo a vigilare sulla vicenda perché sia garantita la tutela di tutti i sottoscrittori".

Tecnicamente è stata costituita, tra le cinque compagnie aderenti all’iniziativa, la nuova società ’Cronos Vita’ che, una volta acquisite le autorizzazioni da parte di Ivass, entro il 31 ottobre subentrerà nell’intero compendio di Eurovita. Tutte le polizze transiteranno alla nuova compagine, in continuità con le condizioni originarie di contratto, che non subiranno alcuna modifica.