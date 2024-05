Federfarma, raccolti 150mila euro per le farmacie colpite

A un anno di distanza Federfarma Emilia-Romagna torna a sostenere le farmacie romagnole colpite dall’alluvione. A maggio 2023 si era subito attivata una rete di solidarietà che aveva permesso ai farmacisti danneggiati di ricevere strumenti messi a disposizione gratuitamente dai colleghi. La voglia di aiutare però non si è esaurita e grazie alle donazioni eseguite in tutta Italia è stato possibile raccogliere 150mila euro, di cui 60mila euro destinate alle sedi danneggiate di Ravenna e altrettanti per Forlì-Cesena.

La cerimonia di consegna si è svolta in presenza del presidente Federfarma nazionale e regionale, Marco Cossolo e Achille Gallina Toschi, Alessandro Malossi (nella foto), presidente dell’Ordine dei farmacisti provinciale e Paolo Contarini, farmacista del ravennate la cui farmacia è stata duramente deteriorata dalle esondazioni. I restanti 30mila euro sono stati donati all’Associazione Regionale Farmacisti Volontari che opera sotto il coordinamento della Protezione Civile. L’ente è nato proprio dopo l’alluvione grazie alla disponibilità di molti professionisti con il desiderio di svolgere attività di soccorso e intervento in casi di emergenza e calamità naturali.

"Questa iniziativa – dichiara Gallina Toschi - è il risultato della generosità e dell’empatia di tanti colleghi e associati della Regione e non solo. Questo gesto testimonia la volontà di continuare a essere vicini alla comunità e quanti si trovano in condizioni di difficoltà".