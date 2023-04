Federica Iacobelli presenta il libro ’Un posto obliquo’

Per il ciclo ‘Incontri con gli Autori’ alle 18, al Ridotto del teatro Fabbri, Federica Iacobelli (foto) presenta il suo libro ‘Un posto obliquo’ Start Edizioni, Ariccia, illustrato da Gioia Marchegiani. L’Incontro è organizzato da Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con Marmo libreria d’arte contemporanea. ’Un posto obliquo’ racconta la crescita e le esperienze di un adolescente all’interno di un parco in cui farà scoperte che aiuteranno la ricerca della propria identità. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0543.26355.