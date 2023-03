Federmoda: "Saldi, più affari rispetto al 2022"

Si sono conclusi con un andamento positivo i saldi invernali. Il monitoraggio sulle aziende associate a Federmoda-Confcommercio Forlì mette in luce un incremento dell’8,9% a gennaio sullo stesso mese del 2022, con la maggioranza delle imprese intervistate soddisfatte per la crescita (65%) o la stabilità (16%) delle vendite, a fronte di un 19% che ha registrato un calo.

Anche a febbraio le vendite sono aumentate del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2022, con il 79% delle imprese interpellate che ha registrato una crescita (54%) o una stazionarietà (25%) delle vendite, mentre un 21% segnala un calo. I prodotti più richiesti sono stati maglieria, piumini, cappotti, giacche ed abiti seguiti da pantaloni e jeans, scarpe donna, sneakers, borse, accessori ed articoli sportivi.

"Le vendite in saldo hanno rispecchiato le nostre previsioni d’inizio d’anno – dice Roberto Vignatelli, presidente di Federazione Moda Italia e di Confcommercio Forlì –. Otto negozi su dieci hanno registrato buone performance e riscontrato soddisfazione dei consumatori in particolare per gli affari fatti nei negozi di prossimità. Un dato ancor più incoraggiante perché il settore moda, praticando prezzi ribassati con lievi incrementi a gennaio e febbraio (+3,2%), ha contribuito in maniera determinante a contenere gli effetti della spinta inflazionistica complessiva che ha toccato il 10% a gennaio e il 9,2% a febbraio".

In sostanza, chi ha comprato ha trovato l’occasione e ha beneficiato di prezzi calmierati e dell’assortimento ancora presente nel punto vendita. "I saldi rimangono quindi importanti, pur riducendo notevolmente i margini dei ricavi delle nostre imprese che ne garantiscono competitività e continuità – conclude Vignatelli –. Su questo tema, attendiamo fiduciosi l’impatto che avrà in Italia la direttiva Omnibus in particolare sulla giungla degli sconti. Federmoda Italia e Confcommercio stanno lavorando per rendere la norma più vicina alle esigenze delle nostre aziende e per dare sempre maggiore trasparenza e fiducia al consumatore".