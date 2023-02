"Felice per mia sorella. Si torni alle ricerche"

"Sono felice. Un’ottima notizia. È un piccolo passo, ma è anche un grande balzo verso quella verità e quella giustizia che mia sorella merita".

Emanuela Pedri, sorella di Sara, non risparmia la sua gioia. Certo, è un moto d’animo amputato, "perché Sara non ce la ridà più nessuno". Ma Emanuela sa che la giustizia della legge, coi suoi tempi, coi suoi esiti parziali o circoscritti o tardivi, può comunque concedere un tributo alla memoria della sorella svanita nel nulla quasi da due anni.

Emanuela, cosa si aspetta ora dal proseguimento giudiziario del caso?

"Che si vada fino in fondo. Che si faccia il processo. E che emerga per intero ciò che io stessa ho letto nelle migliaia di carte della procura. Dalle quali si evince in quale situazione di disagio psico-fisico lavorava Sara assieme a colleghe e colleghi all’interno di quel reparto ospedaliero".

Ed è fiduciosa, concretamente, che ciò avvenga, fino alla sentenza?

"Ripeto, le carte che fanno parte delle indagini parlano da sole. Per questo sono fiduciosa che mia sorella possa ottenere giustizia".

Vi costituirete parte civile?

"Devo ancora parlare con l’avvocato. Ma spero anche in un’altra cosa".

Cioè?

"Che si costituisca parte civile l’Ausl di Trento. Sarebbe un gesto di grande valore simbolico. Umano. A noi nessuno dell’Ausl ci ha mai fatto neanche una telefonata...".

E adesso sarebbe auspicabile che riprendessero anche le riche nel lago di Santa Giustina, dove si potrebbe trovare Sara.

"Sì, questo versante è altrettanto importante quanto quello giudiziario, se non di più forse".

Lei ha notizie su una ripresa imminente delle ricerche?

"Nei prossimi giorni parlerò con le istituzioni preposte. Ma credo che in primavera possano riprendere le ricerche anche con gli esperti subacquei. I cani molecolari, nei mesi scorsi, hanno individuato due punti chiari. Sono fiduciosa anche sul fatto di riportare mia sorella a casa. Qualche volta, tra l’altro, lo stesso lago, naturalmente, anche a distanza di anni, restituisce i corpi, praticamente intatti".

