Femminismo, stereotipi ed educazione. Il convegno sabato con voceDonna

Un tema di estrema attualità sarà al centro del convegno in programma sabato alle 10 in municipio a Castrocaro Terme e Terra del Sole (viale Marconi 81): il salone comunale ospiterà un incontro pubblico su ‘Donne: femminismo – stereotipi – educazione’, organizzato dall’associazione socio-culturale voceDonna. Dopo i saluti del sindaco Francesco Billi, la presidente del sodalizio Carla Grementieri, saggista e ricercatrice, presenterà l’evento che prevede l’intervento di due relatrici e un relatore. Raffaella Baccolini, docente di letteratura inglese all’Università di Bologna e presidente dell’associazione Women, terrà una relazione su ‘Oltre gli stereotipi: i progetti G-book sulla letteratura per ragazze e ragazzi’. A seguire microfono a Thomas Casadei, docente di Filosofia del diritto e direttore del Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazione e vulnerabilità dell’Università di Modena, terrà una relazione dal titolo ‘Dalla parte delle donne e delle bambine. Elena Gianini Belotti e noi’. Infine Flavia Maria Todisco, docente di lettere e attivista per la parità di genere, si occuperà di ‘Educare alla parità, un altro genere di rispetto’. A coordinare gli interventi sarà Annalisa Crociani, docente di scuola primaria e vicepresidente di voceDonna. L’ingresso è libero.