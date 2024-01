’Ferdinando il Toro’ domani a teatro

Domani alle 17 al Teatro dei Sozofili con ‘Sciroppo di Teatro’ arriva lo spettacolo ’Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone’ di Tanti Così Progetti. Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia. La rassegna torna a Modigliana così anche quest’anno i bambini possono andare a teatro grazie al progetto di Ater Fondazione. In 25 comuni i piccoli da 3 a 11 anni e i loro accompagnatori possono andare a teatro con un voucher fornito dai pediatri.

E’ un libretto nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per questa straordinaria medicina. Nel libretto ci sono tre ’ricette’: tagliandi staccabili, corrispondenti a un biglietto di 3 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Giancarlo Aulizio