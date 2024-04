Ferite ancora non rimarginate: "Riapriteci il Parco della Pace". Il Comune: "Ripartono i lavori"

Non solo il parco urbano. A distanza di quasi un anno dall’alluvione alcune zone di Forlì sono ancora interessate da interventi di ripristino dopo la desolazione lasciata dalla furia dell’acqua. Tra le aree colpite e non ancora sistemate c’è anche il Parco della Pace, piccola oasi verde incastonata nel triangolo di strade tra i più danneggiati della città: via Piave, Pelacano e Isonzo.

"Il giardino è ancora chiuso e i lavori fermi da gennaio – spiega Giuseppe Montesano, residente del limitrofo quartiere Schiavonia-San Biagio –. Io e tanti altri cittadini della zona vorremmo sapere quali sono i motivi di questo stallo delle opere. Abbiamo chiamato in Comune ma siamo stati ‘rimbalzati’ da un ufficio all’altro senza risposte".

L’amministrazione comunale aveva già attivato, qualche anno fa, un piano di riqualificazione di alcune aree del parco della Pace perché non funzionali o degradate al fine di migliorare il livello di qualità urbana e ambientale. L’area verde, prima degli eventi alluvionali, offriva una pista di pattinaggio, giochi per i bambini e un campo da calcetto per una superficie di oltre 19mila metri quadri, e altri 6mila dedicati agli orti sociali. "Ora – continua Montesano –, con la bella stagione, vorremmo tornare a godere della natura e del parco come luogo di comunità".

Il Comune, contattato da noi, ha provveduto a chiarire lo stato di avanzamento del cantiere: "I lavori sono divisi in due lotti – riferisce Giuseppe Petetta, assessore alle politiche ambientali –: il primo, ormai concluso, prevedeva una riqualificazione dei percorsi ciclopedonali, una nuova illuminazione a led più efficiente, la videosorveglianza e un ampliamento del parco stesso; il secondo blocco di opere, che deve ancora partire, prevede la sistemazione del campo da calcetto e da basket, lo sgambatoio per i cani e interventi al verde".

L’investimento complessivo è pari a 560mila euro, di cui circa 300mila coperti da risorse del Pnrr e il restante a carico dell’Amministrazione comunale. "Per far partire il secondo stralcio di lavori era necessario pubblicare un bando di appalto con tempi imposti dalla legge, che sono purtroppo molto lunghi. Inoltre – sottolinea Petetta –, abbiamo dovuto aspettare la primavera per poter piantumare nuovi arbusti e alberi e, quindi, procedere alla colorazione della pista ciclopedonale; anche i giochi sono stati selezionati e tra non molto verranno installati".

Lo sviluppo finale, annunciato dall’assessore comunale, è che "lunedì incontreremo la ditta vincitrice del bando in modo da poter ripartire il prima possibile con i lavori. L’architetto Tiziana Sabetta, funzionaria del servizio infrastrutture, mobilità e verde, è disponibile a incontrare i residenti per spiegare i prossimi passi e le tempistiche".