Fermato di notte con materiale sospetto: giovane denunciato

Un 22 enne è stato denunciato dai carabinieri per essere stato trovato in possesso di strumenti atti ad offendere. I militari gli hanno trovato addosso pinze, giraviti e chiavi varie; rinvenuta anche una ricetrasmittente.

Il ragazzo è stato intercettato mentre di notte si aggirava tra alcuni palazzi, osservando a distanza gli infissi degli appartamenti. Alla vista dei carabinieri il giovane tentava di darsi alla fuga; una volta fermato, non è stato in grado di fornire una plausibile motivazione circa la sua presenza in quell’orario e in quella particolare zona della città.

Sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri gli hanno quindi trovato quell’attrezzatura di dubbia provenienza, successivamente sequestrata dai militari.