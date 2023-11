"Fermiamo le tragedie sulle strade". Una targa per ricordare le vittime

Una targa commemorativa posizionata vicino a un giovane albero per ricordare le vittime della strada. Si è svolta ieri mattina, nel piazzale antistante il comando della Polizia locale di Forlì, in via Punta di Ferro, una cerimonia nella giornata mondiale in ricordo delle tante morti dovute agli incidenti stradali. Presenti le autorità civili, religiose e militari, l’evento è stato preceduto da una lezione di educazione e sicurezza stradale con spettacolo multimediale di crash test per alcune classi delle scuole superiori forlivesi, con l’esposizione di mezzi operativi delle forze dell’ordine.

"I primi responsabili della strada siete voi stessi – ha affermato il sindaco Gian Luca Zattini che ha ricordato, commuovendosi, la sua tragica esperienza –. Mio babbo e mio fratello di 15 anni sono deceduti in un incidente stradale, e uno zio è scomparso in un sinistro vicino alla stazione ferroviaria". Il Prefetto Rinaldo Argentieri chiede ’un passo avanti’ in termini di sicurezza stradale, "a partire dalle istituzioni, a chi scrive le regole, chi le deve applicare, ma anche a chi progetta e cure le strade e realizza auto", mentre il deputato Jacopo Morrone, presente con la collega Rosaria Tassinari, ha sottolineato "il dovere di esserci per ricordare le oltre 3mila vittime della strada del 2022 e per mettere in atto tutte le misure possibili per fermare la strage, non ultimi l’educazione e i moniti ai più giovani di tenere sempre alti l’attenzione e il rispetto delle regole per non bruciare in un attimo la loro esistenza".

A livello regionale, il tasso di mortalità negli incidenti nel 2022 è stato del 7%, mentre a Forlì-Cesena del 6,9%. Il vescovo Livio Corazza ha pregato per le vittime in un momento di raccoglimento e meditazione, ricordando anche il dolore dei familiari, colpiti da lutti terribili.