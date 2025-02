"Fermiamo l’immigrazione": "Siete xenofobi"

CasaPound Italia ha fatto proprio il termine ’remigrazione’ già utilizzato dal partito di estrema destra tedesco Afd. Negli ultimi giorni i militanti della formazione della ’tartaruga’ hanno affisso manifesti (nella foto) in tutta Italia e anche a Forlì, in via Battuti Rossi, "sulla remigrazione, ribadendo la necessità di un intervento concreto contro l’immigrazione incontrollata e per il ritorno nei Paesi d’origine di chi non ha diritto di restare". CasaPound chiede "più controlli alle frontiere, rimpatri immediati per i clandestini e la fine del business dell’accoglienza indiscriminata". E lo chiede al governo di centrodestra, che ha avuto il tema come cavallo di battaglia in campagna elettorale. Sabato mattina, dalle 9, i rappresentanti di CasaPound saranno con un banchetto in piazza Saffi 53.

Contro questa campagna ieri si è scagliata Avs: "Remigrazione – si legge in una nota – è una parola nuova di moda nella galassia di estrema destra europea, volta a promuovere niente di meno che l’espulsione forzata (la deportazione) delle persone non italiane". Per il partito di centrosinistra è "inaccettabile e vergognoso che questa violenta propaganda xenofoba venga affissa in spazi pubblici: in primo luogo rileviamo l’inefficacia del lavoro di vigilanza sulle affissioni. La legge 205 del 25 giugno 1993 (‘legge Mancino’ sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio e alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali".

Ieri ha poi emesso un comunicato anche il gruppo consiliare forlivese del Pd in cui, esprimendo "profondo sdegno", si annuncia che sarà sollecitato "immediatamente il Comune perché, se effettivamente concessa, revochi l’autorizzazione all’affissione dei manifesti e proceda alla loro rimozione, e perché attraverso il sindaco e la giunta si prenda una posizione di severa condanna del loro contenuto".