Ferragosto tra spettacoli feste in piazza, musica, e stand gastronomici

La Pro loco di Tredozio festeggia il Ferragosto in piazza Vespignani, da oggi a martedì, con stand gastronomici di specialità locali aperti tutte le sere (oggi e martedì anche a pranzo). La sera alle 21.15, musica dal vivo: oggi si terrà lo spettacolo dei ballerini del Team dance Borgo, domani intrattenimento musicale di Hattori Ganzo e a seguire Miky Master Dj, martedì Onde Radio. A Portico gli appuntamenti della Pro loco per Ferragosto: questa sera alle 19 paella e dalle 22 suonano i Pushover; domani alle 19 stand gastronomici e pizza con forno a legna, alle 21 tombola e gioco polare a premi; martedì, stand gastronomici con il cuoco Trito, alle 21 suonano i Jbees e alle 24 il dj Ale Baldini; sabato prossimo alle 19 stand gastronomici e pizza con forno a legna e alle 22 Dj set con Radio Bruno. Mercoledì prossimo a Bocconi è in programma lo spettacolo ‘Storytelling Circle’ per un Ferragosto alternativo con ’C’era una casa molto carina…’, a cura del Centro Italiano Storytelling di Portico.

"Questo incontro di narratori – racconta uno dei responsabili, Flavio Milandri – si svolgerà nello spazio pubblico parte del progetto Come a Casa il 16 agosto, Interverranno gli storyteller (contastorie) Lia Zannetti, Anna Facciani, Ornella Mercuri, Stefania Ganzini, Flavio Milandri. "Il Centro Italiano Storytelling spiegano gli storyteller - animerà il pomeriggio estivo con una colorata panoramica di storie, che spaziano dalla conservazione della diversità alla cura, ai mestieri, dalla tecnologia alla ricerca, interrogandosi gioiosamente sull’autonomia culturale, produttiva, civica delle comunità locali, come mezzo per favorire la diversità.

Quinto Cappeli