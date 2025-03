Ferretti, 2024 oltre ogni record: "Ordinati yacht per 1,7 miliardi. E continueremo a investire"

Il gruppo Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con quartier generale a Forlì, ha chiuso un 2024 da record. Il portafoglio ordini ha infatti raggiunto il miglior risultato di sempre, ben 1,7 miliardi di euro, in crescita del 25,5% rispetto al 30 settembre e in crescita dell’11,6% rispetto al dicembre 2023.

I ricavi netti sfiorano 1,2 miliardi di euro, in crescita dell’5,6% rispetto al 2023, principalmente grazie alle brillanti performance del mercato europeo e del Medioriente. L’utile netto è stato di 88,2 milioni di euro, in crescita del 5,6% rispetto al 2023. In crescita dell’1,7% la raccolta ordini, pari a 1,1 miliardi di euro. Gli investimenti sono stati di 140,8 milioni di euro, di cui circa 31,6 milioni destinati al mantenimento dell’attività produttiva già in essere e all’innovazione del portafoglio prodotti e circa 109,3 milioni relativi all’attività espansiva di business, per la maggior parte dedicati alla messa in operatività del cantiere di Ravenna.

"Chiudiamo il 2024 con grande ottimismo e la soddisfazione di aver raggiunto traguardi straordinari – afferma Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti –. La crescita costante ci ha permesso di collezionare risultati senza precedenti, sia in termini di portafoglio ordini sia di margini, a conferma della solidità della nostra strategia e della forza dei nostri marchi nel mercato. Gli 1,7 miliardi di ordini sono il miglior risultato di sempre". Come si spiega questo risultato? A trainare Ferretti, ci sono secondo Galassi due fattori: "L’eccezionale performance dell’ultimo trimestre dell’anno e anche la costante fiducia dei nostri clienti nella capacità aziendale di innovare, garantire qualità e offrire massima affidabilità". Un successo, dunque che arriva da lontano, dalla tradizione e dal lavoro di questi anni.

Galassi sottolinea che "in termini di profittabilità, abbiamo superato le previsioni del 2024 con un margine del 16,2%, un risultato che attesta la nostra efficienza operativa e la capacità di garantire elevati livelli di redditività. Un’ulteriore dimostrazione dell’abilità nel generare valore, massimizzando l’efficienza delle risorse e perfezionando continuamente la gestione finanziaria".

Insomma, per Ferretti non è un risultato casuale ma una base anche per il 2025 e oltre. "Questi successi rafforzano la nostra determinazione – conclude Galassi – e ci proiettano con ancora più slancio verso il futuro. Continueremo a investire per espandere la nostra presenza sui mercati globali, puntando sull’innovazione tecnologica e sul potenziamento della gamma di prodotti, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’attuale leadership".

Gianni Bonali