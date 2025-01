Ferretti, a Düsseldorf un’anteprima mondiale e una selezione delle migliori barche

L’anteprima mondiale firmata Riva illuminerà la più prestigiosa fiera nautica indoor insieme ad altre cinque imbarcazioni del gruppo Ferretti. Il 2025 dell’azienda forlivese si apre così con una world première in uno degli eventi più attesi del panorama internazionale: il Boot di Düsseldorf, in programma dal 18 al 26 gennaio. Il più grande salone indoor della nautica mondiale ospiterà infatti una meravigliosa flotta capitanata dalla World Première Riva Iseo Super. Evoluzione dell’iconico modello Iseo, Riva Iseo Super è un raffinatissimo runabout di 27 piedi che coniuga prestazioni ed esclusività, incarnando al meglio il dna di Riva. Questo nuovo modello rappresenta l’incontro perfetto tra eleganza senza tempo e innovazione tecnica, offrendo un’esperienza di navigazione senza precedenti.

Accanto a questa esclusiva anteprima, Ferretti esporrà una selezione di yacht che rappresentano al meglio la qualità superiore e la capacità di innovazione dei suoi brand: Ferretti Yachts 500, eleganza e comfort in un flybridge pensato per una navigazione all’insegna del lusso e del relax, Dolceriva, il design del futuro e tutto l’heritage del cantiere mito della nautica racchiusi in un raffinato open di 48 piedi. Inoltre si potranno ammirare Riva El-Iseo, il primo motoscafo full electric con cui Riva inaugura, nel segno della sostenibilità, il nuovo segmento E-Luxury e Pershing GTX80, dal design futuristico e prestazioni eccezionali che caratterizzano un modello che propone un innovativo concetto di sport yacht wallytender48, versatilità e avanguardia per un tender che unisce performance e stile contemporaneo protagonista assoluto dell’ultra contemporaneo stand Wally.

Il gruppo Ferretti conferma così la sua leadership al Boot di Düsseldorf, appuntamento di riferimento per l’industria nautica internazionale ad inizio anno.

g.b.