Ferretti, aumentano i dividendi per gli azionisti

Il consiglio d’amministrazione di Ferretti Group ha approvato il bilancio d’esercizio 2024, e ha proposto agli azionisti un dividendo per azione di 10 centesimi, in crescita del 3,1% ed equivalente al 38,4% del risultato consolidato del gruppo. I ricavi netti sono aumentati del 5,6%, passando da 1,11 nel 2023 a 1,17 miliardi nel 2024, grazie al portafoglio ordini accumulato tra 2023 e 2024. L’utile netto è cresciuto del 5,6%, passando da 83,5 a 88,2 milioni. La posizione finanziaria al 31 dicembre era di 124,6 milioni euro di liquidità netta, rispetto ai 149,6 del 30 settembre. Nel 2024 la raccolta ordini è stata di 1.139,3 milioni di euro, con un +1,7% rispetto al 2023, grazie ai risultati in Europa e Medio Oriente. A fine 2024 il portafoglio ordini ha raggiunto il livello più alto di sempre, con 1.663,9 milioni, in crescita dell’11,6% rispetto a fine 2023. La prossima assemblea degli azionisti è convocata per il 13 maggio.