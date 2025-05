Ferretti cresce ancora: "Vincenti i super yacht"

Ferretti Group festeggia un primo trimestre 2025 da primato, che spinge l’azienda leader mondiale della nautica, con quartier generale a Forlì, a risultati di alto livello. Il portafoglio ordini raggiunge infatti un risultato record, con i ricavi netti pari a 328,5 milioni, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’utile netto ammonta a 23,9 milioni, in crescita del 7,7% nei confronti dell’anno precedente, mentre la raccolta ordini è di 270,6 milioni, in crescita dell’1,5% rispetto al 2024.

"Chiudiamo il primo trimestre del 2025 – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi (foto) – con risultati finanziari solidi e in costante crescita. Il portafoglio ordini ha toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo quota 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 7,6% rispetto al 31 marzo 2024 e del 6,3% rispetto al 31 dicembre scorso. Una performance trainata principalmente dal forte incremento negli ultimi mesi della domanda di ‘made-to-measure’ e super yachts, che oggi rappresentano insieme circa il 73% del totale portafoglio ordini".

Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, la partecipazione dell’azienda ai principali saloni nautici internazionali di Düsseldorf, Miami, Dubai e Palm Beach "ha rafforzato la nostra presenza in mercati strategici – prosegue il manager –, generando un crescente interesse da parte degli armatori, segno della capacità del gruppo di operare con successo in un contesto in evoluzione. Questi risultati confermano l’efficacia di una strategia industriale e commerciale chiara e mirata".

Gli obiettivi di Ferretti? "Il consolidamento dei mercati tradizionali e l’espansione nei segmenti a più alta marginalità". E il colosso forlivese sta proseguendo "con determinazione nel nostro percorso di crescita, investendo in innovazione e qualità, pronti a cogliere le opportunità di mercato per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore della nautica di lusso". Insomma: innovazione, export ed esclusività del marchio restano i fattori che trainano la crescita di Ferretti.

Gianni Bonali