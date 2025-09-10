"Ferretti crescerà ancora". A Cannes nuovi modelli e anche grandi numeri

Ferretti Group ha inaugurato la stagione dei saloni del Mediterraneo scegliendo il Cannes Yachting Festival come palcoscenico principale. Nella giornata di apertura dell’evento francese, tra i più rilevanti per la nautica internazionale, il gruppo ha presentato 26 imbarcazioni, sette world première per i marchi Ferretti Yachts, Itama, Riva e Wally, affiancati da altre due debutti europei con il Ferretti Yachts 940 e il Pershing Gtx70 presentati all’ultimo Salone di Venezia.

"Anteprime meravigliose che raccontano le persone che lavorano con noi e la nostra grande capacità industriale – spiega l’amministratore delegato Alberto Galassi durante l’evento inaugurale –. Numeri, passione e competenza sono anche quelli della nostra solidità finanziaria. Zero debiti, siamo nelle condizioni ideali per crescere ancora. Progettiamo e costruiamo barche uniche al mondo ed è nostra responsabilità creare sempre più bellezza e innovazione. Il mercato e i nostri armatori apprezzano questa determinazione e continuano a premiarci".

Il bilancio semestrale conferma la solidità del gruppo e accompagna le novità presentate a Cannes. Nei primi sei mesi del 2025 i ricavi hanno raggiunto 620,4 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indice che misura la redditività operativa è salito a 99,1 milioni, pari al 16% dei ricavi. Stabile invece l’utile netto, che si è attestato a 43,6 milioni di euro. Sul fronte commerciale, la raccolta ordini è arrivata a 467,3 milioni, mentre il portafoglio complessivo ammonta a 1,4 miliardi, con una leggera flessione rispetto al 2024.

A sostenere questi risultati è anche il polo forlivese che riveste un ruolo centrale e strategico nelle attività del gruppo, che conta 1.900 dipendenti e una realizzazione tutta italiana. "Dobbiamo puntare sui giovani – prosegue l’amministratore –. A Forlì, ad esempio, sosteniamo la formazione professionale e l’apertura del corso di laurea in Ingegneria navale, un investimento che ci consente di far conoscere da vicino le nostre lavorazioni artigianali. Lo scorso anno 40 ragazzi hanno trovato impiego nel gruppo".

Nella flotta presentata a Cannes, Riva si distingue: dall’Aquariva Special, con nuovi dettagli stilistici e funzionali, al Riva Cento, edizione limitata del Rivamare, fino al nuovo open sportivo Riva 58’ Capri. Completano la gamma lo yacht su misura Riva 112’ Dolcevita Super e l’elettrico Riva El Iseo, simbolo di sostenibilità. Per Ferretti Yachts spicca l’elegante flybridge 800, progettato per garantire comfort e privacy, mentre Itama punta sull’Itama 54, fedele alla tradizione sportiva ed essenziale. Tra le novità già viste a Venezia ci sono il widebody Ferretti Yachts 940, una vera e propria casa sul mare dal design ricercato, e il compatto Pershing GTX70, che unisce dinamismo e continuità tra spazi interni ed esterni. Sul fronte vela, Wally presenta il wallywind110.

Ad accompagnare Ferretti Group al Salone anche una selezione di partner del lusso, dall’automotive con Range Rover alla compagnia di jet privati, Flexjet, insieme a marchi di lusso come Dolce & Gabbana, Lavazza, La Scolca, Ruinart, Frette e Venini.