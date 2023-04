Ferretti, ecco la squadra: c’è pure la Deo

di Oscar Bandini

‘ProgettiAmo Galeata’ è la lista che candida a sindaco Giorgio Ferretti. Classe 1959, geometra, in servizio dal 1987 presso il Comune di Galeata e responsabile del settore tecnico e amministrativo affari generali. Tra le sue passioni: la corsa, il calcio ed il tennis di cui è anche istruttore e allenatore di calcio in società dilettantistiche locali.

"Sono sposato con Paola Pondini ed ho due figli di cui vado fiero, Giulia e Paolo – dice Ferretti –. Ho scelto di candidarmi, per spendermi e dare slancio e vitalità alla comunità e al territorio, per sviluppare e attivare progetti che ne valorizzino la natura, la storia, le importanti imprese e le variegate attività economiche, già apprezzate da chi ci vive e da chi la conosce visitandola. Il mio lavoro mi ha sempre appassionato – aggiunge – e con tutte le amministrazioni che si sono succedute negli anni si è sempre instaurato un rapporto di grande collaborazione e fiducia; così ho pensato che la mia esperienza potesse essere messa a disposizione per servire ancora il paese. Con me il Comune avrà una nuova guida, un nuovo sindaco, supportato però dall’esperienza preziosa di persone valide che sapranno sicuramente dare il loro contributo. Personalmente potrò garantire la presenza quotidiana in Comune – conclude – perché sono in pensione e credo che sia importante per i cittadini sapere che chi li rappresenta possa essere sempre reperibile e disponibile".

Accanto a Ferretti troviamo Carlo Domenico Bovisi, membro della Pro loco di San Zeno; Elisa Deo, sindaca uscente, attualmente infermiera presso Ospedale Nefetti di S. Sofia, attualmente iscritta alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche ed istruttrice di aerobica; Rodolfo Drudi esperto in Diritto Internazionale, imprenditore, operante all’estero in consulenza ed investimenti anche lui di San Zeno; Lorenzo Fantini specialista in Medicina Nucleare, operante nelle sedi Irst ed Ausl Romagna; Cosmin Radu Iftode, informatico, musicista, autista soccorritore e volontario in varie associazioni (già assessore in una precedente giunta a guida Deo); Kahi Yassine, operaio specializzato presso Del Campo Gruppo Amadori, cuoco e calciatore in società dilettantistiche locali; Cristina Locatelli, responsabile commerciale ItaliaEstero, presso Babbini (Cangialeoni Group) residente a Pianetto; Claudia Torelli, laureata specializzata in Discipline Semiotiche, mediatrice interculturale e operatrice di prossimità; Maria Ungheri insegnante in pensione già amministratrice comunale, ed infine Cristiano Zambelli imprenditore nel settore del commercio e turismo, vice sindaco uscente.

"L’obiettivo principale sarà quello di (ri)accendere la vita sociale del paese – conclude Ferretti – evidenziando le sue peculiarità e dando impulso alle attività produttive. La valorizzazione delle nostre eccellenze associative, paesaggistiche e gastronomiche sarà un fulcro fondamentale nell’azione di sviluppo del territorio. Attenzione particolare sarà rivolta al mondo dei giovani, delle famiglie e dei più piccoli".