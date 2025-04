Ferretti: "Effetti limitati. Yacht comprati qui"

La politica dei dazi lanciata dal presidente degli Stati Uniti avrà conseguenze per diversi settori dell’economia, con l’export delle aziende del territorio che rischia di calare in maniera significativa. Anche il distretto della nautica, fiore all’occhiello a livello internazionale, sta valutando le ripercussioni.

Il gruppo Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con quartier generale a Forlì, ha chiuso un 2024 da record. Il portafoglio ordini ha infatti raggiunto il miglior risultato di sempre, ben 1,7 miliardi di euro, con i ricavi netti che hanno raggiunto 1.173,3 milioni di euro, in crescita del 5,6% rispetto al 2023, principalmente grazie alle brillanti performance del mercato europeo e del Medio Oriente. L’utile netto è stato di 88,2 milioni di euro, in crescita del 5,6% rispetto al 2023.

"Ferretti Group – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi (nella foto) – risentirà in modo limitato dell’impatto dei dazi, anche perché il nostro settore non è particolarmente esposto a queste misure. Questo è dovuto in parte alla nostra specializzazione negli yacht di alta gamma, superiori ai 24 metri, che vengono venduti e consegnati direttamente in Italia".

In questo modo, "i clienti internazionali non subiscono gli effetti delle politiche protezionistiche. Per le imbarcazioni sotto i 24 metri destinate al mercato statunitense – precisa Galassi – queste vengono importate tramite la nostra società americana ‘Ferretti Group America’, permettendo ai nostri clienti locali di acquistare yacht già considerati come prodotti americani". Alcuni effetti sui clienti saranno comunque "inevitabili, ma la nostra posizione in una nicchia di mercato esclusiva, con volumi limitati e prezzi elevati, ci garantisce una maggiore resilienza rispetto ad altri settori".

g. b.