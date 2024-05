Ferretti: gli ordini oltre 1,6 miliardi: "Alla conquista di nuovi mercati"

Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, conferma il percorso di crescita nel primo trimestre 2024. Il portafoglio ordini supera 1,6 miliardi, in crescita del 10,2% rispetto al 31 dicembre, mentre i ricavi netti sono di 313 milioni, più 11,7% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. L’ebitda adjusted (l’utile dell’azienda al netto dei costi quali interessi, tasse, deprezzamento e ammortamenti) è di 48,2 milioni, con un aumento del 20,5% sul primo trimestre 2023 e un margine del 15,4%. Utile netto a quota 22,2 milioni, più 19,4% sul 2023. Nel primo trimestre 2024, sono entrati ordini per 266,6 milioni e la liquidità netta ammonta a 205,7 milioni. I numeri sono stati valutati dal consiglio di amministrazione, riunitosi ieri sotto la presidenza di Tan Xuguang, giunto in Italia per l’inaugurazione del nuovo cantiere di La Spezia. "Inauguriamo il nuovo anno registrando risultati estremamente positivi su tutti i principali indicatori economico-finanziari – osserva l’amministratore delegato Alberto Galassi –. Questo primo trimestre attesta l’efficacia delle scelte strategiche intraprese dal gruppo Ferretti. Addirittura consolidiamo e miglioriamo le già ottime performance ottenute dall’azienda nel corso del 2023, con ricavi che toccano 313 milioni, in crescita dell’11,7% rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso, e una marginalità in costante aumento, che raggiunge il 15,4%. Ferretti conferma la redditività e la solidità finanziaria, segnando inoltre un massimo storico di 1,6 miliardi di euro a livello di portafoglio di ordini, in crescita del 10,2%. Questi risultati derivano da una strategia commerciale e industriale attentamente pianificata, che ci permette sia di mantenere performance di alto livello che di conquistare anche nuovi ambiti di mercato emergenti e in forte crescita, che si aggiungono ai settori tradizionali ad alto valore già presidiati". L’azienda ha partecipato alle principali fiere nautiche nel mondo: boot Düsseldorf, Miami international boat show, Dubai international boat show e Palm Beach international boat show. A livello di investimenti, invece, nella seconda metà del mese di gennaio il gruppo ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di ulteriori 30mila metri quadrati adiacenti al Cantiere San Vitale, che portano a circa 100mila metri quadrati l’intera nuova area produttiva di Ravenna per la produzione dei segmenti made-to measure, composite e vela dei marchi Ferretti Yachts e Wally. Quest’ultima acquisizione equivale a un investimento di circa 14 milioni, già esborsati nel 2023, per aumentare ancora la capacità produttiva per il gruppo di un 10%.