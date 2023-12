Ferretti Group, grande show alla Fenice di Venezia. La star Elton John incanta gli oltre 900 ospiti

Il gruppo forlivese Ferretti, specializzato nel settore navale, ha voluto festeggiare in grande: nella cornice del teatro La Fenice di Venezia, Elton John si è esibito in esclusiva per gli oltre 900 ospiti di Ferretti Group, estasiando il pubblico con una performance memorabile. "Abbiamo voluto offrire uno show all’altezza delle nostre barche e dell’incredibile 2023 di Ferretti – ha commentato Alberto Galassi, Ceo del gruppo –. Elton John ci ha regalato un concerto indimenticabile, una serata che porteremo a lungo nel cuore". Il concerto supporta Save Venice, organizzazione no- profit dedicata alla conservazione del patrimonio artistico di Venezia, e la Fondazione Teatro La Fenice, di cui Ferretti Group è socio sostenitore dal 2021. Dopo il concerto, gli ospiti hanno raggiunto le sale ‘Apollinee’ del teatro per una degustazione ‘stellata’ a cura dello chef Massimo Bottura. Gli ospiti hanno anche avuto l’esclusiva possibilità di ammirare il nuovowallywhy100 per la prima volta in acqua.