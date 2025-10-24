Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Forlì
Cronaca
24 ott 2025
GIANNI BONALI
Cronaca
Ferretti Group prende il largo. Balzo degli ordini con i super yacht

I conti del colosso della nautica di lusso: ricavi oltre gli 887 milioni di euro. Europa mercato leader

L'amministratore delegato di Ferretti Group, Alberto Galassi

L’amministratore delegato di Ferretti Group, Alberto Galassi

di Gianni Bonali

FORLÌ

Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, con quartier generale a Forlì, chiude i primi 9 mesi del 2025 con numeri positivi. I ricavi netti infatti sono pari a 887,2 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024. La raccolta ordini è stata di 770,9 milioni, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, in cui era a 736,9 milioni, con un utile netto di 61 milioni. Una buona performance, supportata da un solido portafoglio ordini, con un contributo importante proveniente dal segmento super yachts: ha raggiunto 688,4 milioni di euro al 30 settembre 2025, pari a circa il 46,0% del portafoglio totale (da 531,5 milioni, pari a circa il 40,1% del portafoglio totale al 30 settembre 2024). Il portafoglio ordini in crescita a doppia cifra, con un +12,9% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 e un +3,6% rispetto al 30 giugno 2025. In particolare, la regione Europa ha raggiunto 379,2 milioni di euro di nuovi ordini nei primi nove mesi del 2025, pari a circa il 49,2% della raccolta ordini totale (da 286,6 milioni, pari a circa il 38,9% della raccolta ordini totale nei primi nove mesi del 2024). La solida performance in Europa ha beneficiato dell’esclusiva Private Preview a Monaco e della stagione dei saloni nautici di settembre: quest’area è cresciuta del +32% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 e del ca. +89% nel terzo trimestre del 2025 rispetto al terzo trimestre del 2024.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo periodo, che evidenziano una raccolta ordini particolarmente positiva – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi –. Il miglioramento del contesto macroeconomico e geopolitico ha contribuito a creare un ambiente più favorevole, permettendoci di cogliere le opportunità con maggiore efficacia. La stagione dei saloni nautici del Mediterraneo è stata un successo grazie al nostro posizionamento, alla gamma dei prodotti e all’unicità dei brand, rispetto al resto del settore – sottolinea Galassi –. Anche il livello di negoziazioni attualmente in corso è molto elevato e testimonia una domanda in costante crescita. In generale, la ripresa del mercato ci dà fiducia per l’ultima parte dell’anno e per la prossima stagione americana, che si prospetta ricca di potenziale".

Il consiglio di amministrazione di Ferretti Group, dal canto suo, si congratula "con l’amministratore delegato e con il management team per i buoni risultati finanziari, nonostante il contesto macroeconomico incerto e sfidante. Siamo fiduciosi che la società continuerà a creare valore per gli stakeholder in futuro".

