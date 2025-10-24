Ferretti Group prende il largo. Balzo degli ordini con i super yacht

di Gianni Bonali

FORLÌ

Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, con quartier generale a Forlì, chiude i primi 9 mesi del 2025 con numeri positivi. I ricavi netti infatti sono pari a 887,2 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024. La raccolta ordini è stata di 770,9 milioni, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, in cui era a 736,9 milioni, con un utile netto di 61 milioni. Una buona performance, supportata da un solido portafoglio ordini, con un contributo importante proveniente dal segmento super yachts: ha raggiunto 688,4 milioni di euro al 30 settembre 2025, pari a circa il 46,0% del portafoglio totale (da 531,5 milioni, pari a circa il 40,1% del portafoglio totale al 30 settembre 2024). Il portafoglio ordini in crescita a doppia cifra, con un +12,9% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 e un +3,6% rispetto al 30 giugno 2025. In particolare, la regione Europa ha raggiunto 379,2 milioni di euro di nuovi ordini nei primi nove mesi del 2025, pari a circa il 49,2% della raccolta ordini totale (da 286,6 milioni, pari a circa il 38,9% della raccolta ordini totale nei primi nove mesi del 2024). La solida performance in Europa ha beneficiato dell’esclusiva Private Preview a Monaco e della stagione dei saloni nautici di settembre: quest’area è cresciuta del +32% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 e del ca. +89% nel terzo trimestre del 2025 rispetto al terzo trimestre del 2024.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo periodo, che evidenziano una raccolta ordini particolarmente positiva – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi –. Il miglioramento del contesto macroeconomico e geopolitico ha contribuito a creare un ambiente più favorevole, permettendoci di cogliere le opportunità con maggiore efficacia. La stagione dei saloni nautici del Mediterraneo è stata un successo grazie al nostro posizionamento, alla gamma dei prodotti e all’unicità dei brand, rispetto al resto del settore – sottolinea Galassi –. Anche il livello di negoziazioni attualmente in corso è molto elevato e testimonia una domanda in costante crescita. In generale, la ripresa del mercato ci dà fiducia per l’ultima parte dell’anno e per la prossima stagione americana, che si prospetta ricca di potenziale".

Il consiglio di amministrazione di Ferretti Group, dal canto suo, si congratula "con l’amministratore delegato e con il management team per i buoni risultati finanziari, nonostante il contesto macroeconomico incerto e sfidante. Siamo fiduciosi che la società continuerà a creare valore per gli stakeholder in futuro".