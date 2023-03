Ferretti ha chiuso il 2022 con i ricavi oltre il miliardo di euro

Ancora un bilancio roseo per il gruppo Ferretti, leader mondiale nel settore dei motoryacht, con sede a Forlì. Nell’esercizio 2022 il colosso della nautica ha registrato un incremento percentuale a doppia cifra del 14,6% dei ricavi, superando così la soglia del miliardo di euro. La raccolta ordini è stata pari a 1.162 milioni di euro nel 2022, in crescita del 19,6% rispetto al 2021 (971,5 milioni di euro) grazie alla forte domanda del mercato mondiale. Il portafoglio ordini ha raggiunto 1.296 milioni di euro al 31 dicembre 2022, con una crescita del 27,6% rispetto al 31 dicembre 2021 (1.015,8 milioni di euro) in virtù della forte acquisizione di ordini nel periodo.

L’utile netto è risultato pari a 60,5 milioni di euro nel 2022, in crescita rispetto al 2021 (37,4 milioni di euro) e con un margine pari al 6,1% nel 2022, in aumento di 170 punti base rispetto al 2021 (4,4%). Il consiglio di amministrazione della società ha proposto un dividendo di 5,88 centesimi per azione, soggetto all’approvazione degli azionisti della società nella prossima assemblea degli azionisti.

"Questi numeri entusiasmanti descrivono lo splendido presente di Ferretti Group, e ne raccontano il futuro – sostiene Alberto Galassi, Ceo della società – . Il mercato della nautica di lusso è in costante espansione e abbiamo ottime ragioni per credere che i risultati dei prossimi anni saranno sempre più positivi. Ferretti Group vanta un portafoglio di marchi unici al mondo, per ampiezza, prestigio e bellezza, e una visione industriale focalizzata su investimenti in innovazione e sostenibilità: fattori strettamente collegati fra loro e che faranno sempre più la differenza. Le formule magiche non esistono – conclude Galassi – , ma con questi numeri e con i fattori vincenti che ho appena citato, posso garantire ai nostri azionisti e ai nostri clienti che la loro è e rimarrà una scelta vincente".