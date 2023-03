Ferretti: "Mi candido e sfido mia nipote"

Giorgio Ferretti si candida a sindaco di Galeata alla guida di una lista civica. Sposato e padre di due figli, dipendente comunale dal 1987 e prossimo alla pensione, è responsabile del Servizio tecnico comunale. Un tecnico di grande esperienza e professionalità, per dieci anni ha allenato il settore giovanile dell’Atletico Bidente e le squadre iscritte ai rispettivi campionati di Federazione. E’ appassionato di tennis, di cui è istruttore, calcio e podismo.

"Ad aprile andrò in pensione – commenta Ferretti – e potrò dedicarmi a tempo pieno al Comune che ho sempre considerato come una casa senza mai risparmiarmi. Ho ritenuto di mettermi in gioco perché sono consapevole che oggi più che mai serva molta esperienza soprattutto nei piccoli comuni dove il personale è ridotto a poche unità, i problemi sono sempre più complessi e la burocrazia sempre più limitante". "La mia è anche una sfida personale – aggiunge – perché vorrei mostrare un altro lato di me stesso che mi appartiene e che in pochi conoscono: credo infatti che un ruolo diverso da quello ricoperto fino ad oggi mi dia la possibilità di entrare in connessione con tutta la cittadinanza attraverso un’altra prospettiva". Come anticipato dal Carlino, Ferretti ammette che "un ruolo importante nella decisione l’ha avuto il sindaco uscente Elisa Deo concui c’è sempre stato un rapporto di stima reciproca sia in campo lavorativo sia personale. Assieme abbiamo condiviso un lungo percorso ricco di progetti stimolanti e di successi. Ritengo che la sua ampia esperienza a più livelli e la credibilità amministrativa che ha maturato in vari ambiti debba continuare ad essere valorizzata e non dispersa; pertanto il suo supporto è imprescindibile". Ferretti punta ad una lista civica che veda la presenza della stessa Deo, fuori da rigidi steccati ideologici, anche se, pur non militando in nessun partito, si è sempre riconosciuto nei valori del centro sinistra.

Non nasconde neppure che dovrà affrontare la nipote Francesca Pondini che si è candidata alla guida di una lista civica che sarà sostenuta anche dal centrodestra. "Dal punto di vista personale i miei sentimenti sono immutati nei suoi confronti e non sarà certo una competizione elettorale a modificarli. Da parte mia sarà un confronto leale senza personalismi, anche se nell’ambito di un diverso movimento politico. Ritengo comunque che a livello locale non sia necessario essere dipendenti da questo o quell’altro partito poiché sono le persone a fare la differenza. Infine – conclude – sui programmi procederemo sicuramente con le opere già previste e programmate, ma presenteremo altre idee innovative su altri settori".

Oscar Bandini