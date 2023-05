Ferretti: "Se sarò condannato, farò ricorso"

"La mia lista è un insieme di candidati di esperienza con l’inserimento di nuovi volti. Il candidato sindaco sono io e le scelte le farò io". Così in apertura l’altra sera al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata Giorgio Ferretti il candidato sindaco della lista civica ‘Progettiamo Galeata’ ha subito voluto chiarire i dubbi aggiungendo: "io ho chiesto ad Elisa Deo di darmi una mano e non viceversa".

I passaggi successivi hanno poi cercato di fare chiarezza sui punti più controversi della sua candidatura. "Noi abbiamo un progetto serio, amo Galeata e in giro c’è troppo astio. I programmi elettorali non sono tutti uguali. Crediamo e abbiamo fiducia che le persone capiscano che a livello locale solo una lista veramente civica e libera dagli interessi e dai patteggiamenti dei partiti può adempiere ad un programma di rinnovamento serio, fattibile e lungimirante come il nostro". E ha aggiunto: "la nostra lista civica è libera dai partiti che spesso fanno male alla politica". Ferretti non ha glissato neppure sulla questione del ponte di Mercatale sequestrato dalla magistratura e per il quale è iniziato il processo che lo vede imputato. "Siamo puliti. Il ponte lo abbiamo costruito dove è sempre stato fin dalla metà del 1600. Sono incensurato e se sarò condannato, farò ricorso". Parole chiare, nette come l’elencazione minuziosa dei progetti portati a termine, quelli in corso e le idee per il futuro prossimo.

Un elenco che punta a far capire agli elettori che i risultati si raggiungono con fatica perché servono risorse e Galeata è un piccolo comune che però è riuscito a non farsi schiacciare mantenendo servizi sociali all’altezza, grazie anche alle scelte lungimiranti delle amministrazioni a guida Elisa Deo come il parco fotovoltaico di Arpineto, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici fino all’illuminazione pubblica a led che resta in mano al Comune e che ha già fatto risparmiare il 50% delle spese di energia elettrica.

Non poteva mancare da parte di Ferretti, visto che è stato dipendente comunale dal 1987, chiarire l’importanza degli strumenti urbanistici a partire dal Piano urbanistico generale, la necessità di realizzare una nuova area industriale oltre al sogno della ristrutturazione dello stadio comunale con l’inserimento della pista di atletica. Hanno poi preso la parola i candidati consiglieri che hanno sottolineato alcune parti del programma: Lorenzo Fantini (sanità); Claudia Torelli (servizi sociali), Maria Ungheri (servizi scolastici); Cristina Locatelli (ambiente e comunità energetiche); Cristiano Zambelli (progetto sicurezza), Yassine Kahi (sport); Radu Iftode ed infine Elisa Deo che ha ribadito con orgoglio i risultati raggiunti in 14 anni da sindaco di Galeata in particolare nel settore della cultura. "Ribadisco che Giorgio mi ha chiesto di dargli una mano – ha detto la sindaca uscente –. Con una mano sul cuore il mio sarà uno spassionato contributo. Non sono dietro a Ferretti, non sono il suo tutor. Sarò al suo fianco. Basta con i veleni e i colpi bassi che circolano in paese".

Oscar Bandini