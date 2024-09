Ferretti vara la continuità. Kui nuovo presidente: i cinesi mantengono il comando del colosso

Cambio al vertice del gruppo Ferretti. Il Consiglio di amministrazione, nella giornata di ieri, ha nominato il nuovo presidente: si tratta di Jiang Kui, ingegnere cinese di 60 anni, con un passato professionale con Kion Group, multinazionale specializzata in sistemi di movimentazione dei materiali, con quartier generale in Germania. Sostituisce Tan Xuguang, 63 anni, importante figura del colosso statale cinese Weichai, che da 12 anni aveva acquisito la maggioranza azionaria dell’azienda con il quartier generale in città.

Il nuovo consiglio di amministrazione è così composto da Jiang Kui, presidente, Xu Xinyu, Piero Ferrari, dall’amministratore delegato Alberto Galassi, da Stefano Domenicali (già ai vertici della squadra corse Ferrari, è il presidente della società Formula One Group che organizza la Formula 1), Zhang Quan, Jiang Lan, Zhu Yi e Patrick Sun. "Per avere un quadro dell’evoluzione possibile della situazione – spiegano in una nota i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – abbiamo chiesto un incontro alla direzione aziendale: speriamo si possa svolgerà in tempi brevi. L’azienda impiega più di 2.200 lavoratori distribuiti su 7 cantieri in Italia, a cui si aggiungono diverse imprese controllate e altre che svolgono lavorazioni date in appalto. Si tratta di una multinazionale nel settore della cantieristica navale di importanza strategica per il tessuto economico e sociale del Paese, che necessita di attenzione perché le scelte future possano continuare a garantire l’occupazione dei suoi addetti e lo sviluppo del piano industriale attualmente conosciuto".

Lo scenario disegnato dal nuovo vertice aziendale sembrerebbe andare nella direzione di una continuità strategica e di obiettivi rispetto alla gestione precedente. Anche se certamente esistono gruppi, in Italia e non solo, che guardano con interesse al cambio della guardia nel colosso della nautica. La figura del nuovo presidente Jiang Kui racconta la storia di un manager esperto che ha vissuto diverse esperienze professionali in contesti internazionali di alto livello. "A seguito delle dimissioni del consigliere Tan Xuguang (presidente del Cda) per ragioni anagrafiche – spiega una nota di Ferretti Group –, il cda ha nominato per cooptazione Jiang Kui, amministratore non esecutivo, non indipendente".

Kui è il presidente senior di Weichai Power, una società quotata sia alla Borsa di Hong Kong sia a quella di Shenzen e presidente del Cda di Weichai America. Attualmente è membro del consiglio di sorveglianza di Kion Group, quotata a Francoforte e membro del Cda di Power Solutions International. Da giugno 2016 ad aprile 2020 ha fatto parte del Cda Ferretti. Jang ha conseguito una laurea in Ingegneria presso il dipartimento di Ingegneria automobilistica dell’Università di Tsinghua nel luglio 1988 e un master in amministrazione aziendale presso la "Wright State University" negli Stati Uniti nel dicembre 2004. Come primo atto, ha dichiarato di rinunciare allo stipendio che gli spetterebbe in virtù del suo nuovo incarico.