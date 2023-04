Ferretti, via libera alla nuova fabbrica nel porto di Taranto

Decisivo passo in avanti per il progetto di Ferretti Group nell’area portuale di Taranto che permetterà la realizzazione di un insediamento industriale per la costruzione di modelli e stampi per la produzione di scafi per yacht di lusso. Il via libera è giunto dalla conferenza di servizi presieduta dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con l’approvazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche intervenute, del progetto definitivo di bonifica e sviluppo industriale.

"Il parere positivo della conferenza dei servizi è ciò che aspettavamo per procedere con un progetto che si inserisce perfettamente nelle linee strategiche di Ferretti Group – dice Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group – . Questo insediamento diventerà un centro di eccellenza; all’avanguardia sia per il livello di tecnologia che per il rispetto dell’ambiente, rafforzando ulteriormente la nostra capacità produttiva".