Ferretti yacht finisce nella bufera. La proprietà cinese contro Galassi

Weichai, la multinazionale cinese che detiene la maggioranza delle quote di Ferretti Group (37,5% del capitale), azienda leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, con il quartiere generale a Forlì, accusa l’amministratore delegato Alberto Galassi di escluderli dalla gestione.

Secondo quanto riferisce Bloomberg, gruppo operativo nel settore dei mass-media, Weichai imputa ad Alberto Galassi di stringere la presa sulla società, estromettendo i suoi dirigenti dai processi decisionali. Un documento interno del gruppo industriale cinese inviato alla sua controllante, visionato da Bloomberg, riferirebbe dell’estromissione degli uomini di Weichai dalla sede di Forlì, con la conseguenza di trovarsi "tagliati fuori dall’ambiente operativo principale dell’azienda" e doversi limitare a "compiti sporadici e superficiali nella sede di Milano". Un recente rimpasto nel management avrebbe concentrato il potere decisionale nelle mani di Galassi, "che ha di fatto acquisito – sostengono i cinesi – il pieno controllo su Ferretti".

L’azienda, quotata in borsa a Hong Kong e Milano, vede Alberto Galassi al timone del gruppo dal 2014 e "come investitori, noi azionisti siamo profondamente preoccupati per la sicurezza delle attività e la qualità operativa", afferma Weichai, i cui uomini all’interno del gruppo, lo scorso anno, erano stati vittime di un caso di spionaggio, che aveva spinto la procura di Milano ad aprire un’inchiesta dopo il rinvenimento di microspie nascoste negli uffici milanesi dei dirigenti cinesi.

Evento esploso durante un periodo di tensioni tra il management e l’azionista di riferimento in merito a un piano di riacquisto di azioni proprie. La contrapposizione in Ferretti tra Weichai e l’amministratore delegato Alberto Galassi si inserisce in un quadro di investimenti cinesi in Italia. Nel 2023 il governo era intervenuto sulla Pirelli, imponendo limiti di governance al socio cinese Sinochem nell’ambito del Golden Power, strumento normativo che permette a un Paese di bloccare o apporre condizioni a operazioni finanziarie che abbiano interesse nazionale. La questione che riguarda Ferretti ripropone così una storia di tensioni tra un azionista cinese e il management italiano, in una fase in cui gli investimenti di Pechino sono oggetto di un attento monitoraggio da parte del Governo italiano. Ferretti Group, contattata in merito alla vicenda, non ha commentato le indiscrezioni.

