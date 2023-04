Ferri porta il suo ’Liar’ in manicomio

Al Teatro Comunale di Predappio sarà in scena domani alle 21 lo spettacolo ‘Re Liar - L’uomo con la corona’, ispirato al Re Lear di W. Shakespeare, interpretato da Luca Ferri, Luca Marchioro, Massimiliano Kodric, Alberto Fornasati con la regia di Luca Ferri. Come si può notare dal titolo è evidente la contaminazione del nome Liar e non Lear in un testo che oscilla fra la storia originale e una riscrittura con atmosfere sospese fra dramma e situazione psicologica. La storia è ambientata in una stanza di un manicomio dove i pazienti sono guidati da un medico e da un infermiere in una terapia per guarire dalla follia. In scena c’è un attore che sente di essere posseduto dal ruolo ricoperto in teatro tanto da non riuscire a separarsene e da porre diverse interpretazioni sulla stessa trama dell’opera. Si entra così nell’inconscio del protagonista attraverso l’analisi della pazzia e delle cause che l’hanno provocata. La follia diventa, per l’attore, l’elemento per negare gli errori fatti durante la vita in un confronto fra ciò che è realmente e ciò che interpreta. La vita è una partita a scacchi come suggerisce la scenografia della stanza dell’ospedale fra pareti bianche e un pavimento bianco e nero. Tutto si riflette nei dialoghi fra chi fa domande e chi risponde: un tempo surreale ma anche vero come tutto ciò che emerge dalla storia. Fra pazzia e ragione il protagonista, al culmine della terapia, racconta di essere Re Lear. Quella che appare una finzione, col tempo fa nascere il dubbio. Qual è la verità? Un giovane re anziano o un uomo che si crede un re? Un regno distrutto o una famiglia perduta in seguito ad un amore violento? Lo spettacolo conduce il pubblico ad una profonda riflessione fra ciò che è realtà e ciò che è finzione. Biglietti: intero 18, ridotto 12 euro (ragazzi under 25, over 75, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Tdf, FoEmozioni, Cral Cna). Info e prenotazioni: 339.7097952 - 347.9458012 - 0543.1713530 - [email protected]

Rosanna Ricci