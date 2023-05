Ferrinis, è uscito l’ultimo singolo ‘Dominadora’

E’ fuori l’ultimo pezzo dei Ferrinis, duo composto dai forlivesi Maicol e Mattia Ferrini. Il titolo è ‘Dominadora’ e si prefigge di far ballare con un ritmo dalle cadenze giamaicane.

Il singolo unisce l’urban con influenze caraibiche e tropicali a uno slang in cui italiano e spagnolo si abbracciano per un linguaggio musicale originale.

Per il videoclip i Ferrinis questa volta hanno scelto come meta il circo ‘Rony Roller Orfei’ a Frosinone. In questa nuova avventura il duo forlivese è stato guidato dall’esperienza del videomaker Alessandro Murdaca. Il nuovo singolo corredato dal videoclip è visibile online sul canale YouTube dei Ferrinis.